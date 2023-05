Dekat Sejak Masih Muda, Lionel Richie Isi Acara Penobatan Raja Charles III

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Penyanyi asal Amerika Serikat, Lionel Richie, menjadi salah satu pengisi acara penobatan Raja Charles III di Webmister Abbey, Sabtu, 6 Mei 2023. Keterlibatan Lionel Richie tidak lepas dari kedekatannya dengen Raja Charles sejak masih muda.

"Saya memiliki umur yang sama dengan Raja Charles, dan kami sama-sama aktif dalam organisasi sosial yang bergerak untuk mendukung anak-anak di seluruh dunia. Dia memeiliki pemikiran yang sama dengan apa yang saya pikirkan," kata Lionel Richie dalam wawancara langsung bersama BBC News Channel, sehari sebelum acara penobatan dilangsungkan.



Lionel Richie Kenang Penobatan Ratu Elizabeth II



Lionel Richie menyatakan, sangat senang dapat ikut berpartisipasi dalam acara penobatan Raja Charles III. Ia masing mengingat momen penobatan Ibunda Charles, Ratu Elizabeth yang terjadi sekitar 70 tahun silam. Lionel Richie bercerita, saat menonton penobatan Ratu Elizabeth di televisi, dirinya masih sangat kecil dan hanya dapat terkagum kagum dengan sosok Ratu Inggris itu.

"Saya sangat bersemangat, karena menjadi bagian dari sejarah di mana dulu saya hanya dapat mengagumi sosok-sosok keluarga kerajaan Inggris, terutama ketika menonton penobatan Ratu Elizabeth di televisi beberapa dekade silam, dan kini malah menjadi bagian dalam acara penobatan raja," kata Lionel Richie.

Acara Penobatan Raja Charles III Dimeriahkan Katy Perry dan Take That



Dalam acara yang akan disaksikan warga seantero London dan sekitarnya, Lionel Richie mengisi acara bersama dua artis lain, Katy Perry dan Take That. Terdapat 2.300 tamu undangan yang akan hadir dalam acara penobatan tersebut. Tidak hanya menjadi sejarah lantaran Inggris tetap melakukan upacara turun-temurun sejak lebih dari 1.000 tahun silam, Kerajaan Inggris juga menggelar pesta rakyat bagi warga Inggris.

Iklan

Scroll Untuk Melanjutkan

Pada acara penobatan, Ratu Camilla akan secara resmi mendapatkan gelar Queen of Consort atau permaisuri. Dikutip dari Insider, Ratu Camilla akan terus menggunakan gelar tersebut dan bukan Queen sesuai wasiat terakhir Ratu Elizabeth II sebelum wafat.

Pangeran William akan mengambil posisi putra mahkota yang telah dimiliki sang ayah selama 64 tahun. Selain itu, Pangeran William dan Kate Middleton akan secara resmi mendapatkan gelar baru sebagai Prince and Princess of Wales dan Duke and Duchess of Cornwall. Ketiga anak dari William dan Kate juga akan menyandang gelar Prince and Princess of Wales (Pangeran dan Puteri dari Wales).





CHETA NILAWATY P.

Pilihan Editor: Tidak Tampil di Acara Penobatan Raja Charles III, Ed Sheeran Bantah Tolak Undangan Kerajaan

Ikuti berita terkini dari Tempo.co di Google News, klik di sini.