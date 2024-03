Kate Middleton Umumkan Sakit Kanker, Pangeran Harry dan Meghan Markle Doakan Kesembuhan

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Pangeran Harry dan istrinya, Meghan Markle mendoakan kesehatan Kate Middleton setelah istri Pangeran William itu mengumumkan tengah menjalani perawatan melawan kanker. "Kami mendoakan kesehatan dan pemulihan untuk Kate dan keluarga dan berharap mereka dapat melakukannya secara pribadi dan damai," kata Duke dan Duchess of Sussex itu dalam sebuah pernyataan pada Sabtu dinihari, 23 Maret 2024.

Pangeran Harry dan Meghan Markle Tidak Tahu Kate Middleton Sakit Kanker

Seperti dikutip dari People, sebelum Putri Wales membagikan berita terbaru tentang kesehatannya, sumber keluarga memberi tahu bahwa Pangeran Harry dan Meghan Markle tidak mengetahui apa pun tentang operasi perut dan pemulihan Kate. "Mereka mengetahui segala sesuatu yang terjadi di Inggris, tetapi tidak tahu detail apa pun mengenai Kate," kata sumber itu. "Jelas tidak ada kepercayaan."

Pada Februari lalu, Pangeran Harry terbang ke Inggris dari California, Amerika Serikat menyusul pengumuman ayahnya, Raja Charles III yang mengidap kanker. Dalam kunjungan singkatnya di Inggris itu, Pangeran Harry tidak bertemu dengan kakak dan istrinya, Pangeran William dan Kate Middleton. Sumber Kerajaan Inggris mengatakan pada saat itu pun menyatakan tidak ada agenda kedua anak Putri Diana itu bereuni meski Pangeran Harry memilih keluar dari Istana dan tinggal di Amerika.

Kate Middleton muncul dalam video yang mengatakan dirinya tengah menjalani perawatan kemoterapi. Foto: Instagram.

Pangeran Harry dan Meghan Markle terlihat keluar bersama Pangeran William dan Kate Middleton di Kastil Windsor setelah kematian nenek mereka, Ratu Elizabeth pada September 2022. Duke dan Duchess of Sussex berada di Eropa untuk serangkaian acara amal ketika Ratu Elizabeth meninggal pada usia 96 tahun. Pasangan ini memperpanjang perjalanan mereka untuk acara pemakaman.

Kate Middleton Kabarkan Tengah Jalani Kemoterapi

Pada Sabtu dinihari, Kate Middleton mengumumkan dirinya mengidap kanker dan saat ini tengah menjalani kemoterapi. Dalam video yang dirilis The Prince and Princess of Wales di akun media sosial resmi mereka, Kate menjelaskan sel kanker itu ditemukan usai dia menjalani operasi perutnya. Sebelumnya, diagnosis awal menyatakan penyakitnya bukan kanker.

"Beberapa bulan ini sangat sulit bagi keluarga kami, tapi saya punya tim medis luar biasa yang merawat saya dengan baik, dan karenanya saya sangat bersyukur," ujarnya.

Putri Wales itu meminta publik untuk memberikan ruang kepada dirinya dan Pangeran William untuk pemulihan dan berbicara kepada ketiga anak mereka, Pangeran George, Putri Charlotte, dan Pangeran Louis mengenai penyakit yang diidapnya.

PEOPLE| VANITY FAIR

