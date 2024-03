Akhiri Spekulasi, Kate Middleton Ungkap Tengah Jalani Kemoterapi Melawan Kanker

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Putri Wales, Kate Middleton mengkonfirmasi dirinya saat ini tengah menjalani perawatan melawan kanker. Kemunculannya lewat video yang diunggah di akun media sosial Instagram dan X The Prince and Princess of Wales satu jam lalu, Sabtu dinihari, 23 Maret 2024 ini sekaligus mengakhiri berbagai spekulasi tentang keberadaan dirinya.

Istri Pangeran William ini memulai video dengan mengungkapkan terima kasih atas semua pesan yang indah sebagai bentuk dukungan kepadanya selama pemulihan pascaoperasi perutnya. "Beberapa bulan ini sangat sulit bagi keluarga kami, tapi saya punya tim medis luar biasa yang merawat saya dengan baik, dan karenya saya sangat bersyukur," ujarnya.

Kate Middleton Jelaskan Temuan Kanker Pascaoperasi

Kate menjelaskan, Januari lalu, ia menjalani operasi besar di perutnya di London. Pada waktu itu, disebutkan kondisinya semula dianggap bukan kanker. Operasi berjalan sukses dan ditemukan sel kanker di dalam tubuhnya, seperti halnya ayah mertuanya saat ini, Raja Charles III. Saat ini ia tengah menjalani masa awal kemoterapi. "Sekarang saya sedang di awal perawatan," ucapnya.

Ia mengakui temuan kanker ini menjadi kejutan besar yang pahit bagi ia dan William. "Kami melakukan apa saja yang dapat dilakukan dan mengelola semua proses itu secara pribadi untuk kebaikan keluarga kami," kata dia.

Menurut Kate Middleton, situasi ini amat sulit bagi dia dan William. Mereka membutuhkan waktu untuk menjelaskan semuanya kepada ketiga anak mereka, Pangeran George, Putri Charlotte, dan si bungsu Pangeran Louis.

Duchess of Cambridge ini menuturkan, kondisinya saat ini baik-baik saja. "Saya semakin kuat setiap hari dan memfokuskan diri baik pada pikiran, badan, dan spirit untuk membantu kesembuhan," ujarnya.

Bersyukur Didampingi Pangeran William

Tak seperti rumor yang menyebut suaminya berselingkuh, Kate Middleton menyatakan ia bersyukur memiliki William yang mendampinginya menjalani masa sulit ini. "Dia menjadi sumber kenyamanan dan keyakinanku," kata dia.

Calon ratu Inggris menyatakan cinta, dukungan, dan kebaikan yang sudah ditunjukkan publik kepadanya sangat berarti baginya dan William. "Kami berharap kalian mengerti dan memberikan kami sebagai keluarga, ruang dan waktu untuk saya menyelesaikan semua perawatan ini," ucapnya. "Pekerjaan saya menyenangkan dan saya akan kembali setelah saya bisa. Sekarang fokus saya adalah pemulihan sepenuhnya."

Di akhir video, Kate Middleton mengajak para penderita kanker yang sedang berjuang hidup, agar tidak kehilangan keyakinan dan kehilangan harapan. "Kamu tidak sendiri."

Sebelumnya, banyak spekulasi yang menyertai menghilangnya Kate Middleton dari tugas kerajaan setelah menjalani operasi besar di perutnya. Dari foto yang disebut editan, lalu muncul dirinya bersama Pangeran William tengah berbelanja dengan gembira dan kemudian muncul spekulasi lain itu hanya sosok yang mirip dirinya, hingga rumor perselingkuhan suaminya dengan Rose Hanbury. Semua spekulasi yang muncul itu konon membuat Pangeran William frustrasi. Kate berharap pernyataan dirinya ini bisa mengakhiri segala spekulasi.

