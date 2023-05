Selebritas yang akan Hadiri Penobatan Raja Charles III hingga Tolak Undangan Kerajaan

TEMPO.CO, Jakarta - Penobatan Raja Charles III akan digelar di Westminster Abbey, London, Inggris pada Sabtu, 6 Mei 2023. Dalam acara penobatan kerajaan atau koronasi tersebut, terdapat beberapa informasi terkait kedatangan para selebritas dunia dan juga pejabat.

Selebritas yang Telah Dikonfirmasi Hadiri Penobatan Raja Charles III

Dikutip dari BBC, bintang televisi Inggris Ant and Dec akan menghadiri koronasi Raja Charles. Tak hanya itu, BBC juga melaporkan bahwa penulis lagu Kelly Jones dan pesulap Dynamo akan turut meramaikan Westminster Abbey.

Dikutip dari Radio New Zealand, penyanyi lagu Say You Say Me, Lionel Richie juga akan hadir sebagai tamu undangan sekaligus penampil. Kembali melansir dari Radio New Zealand, selebritas lainnya yang diduga akan tampil dalam acara koronasi itu adalah Andrea Borcelli, Katy Perry, dan Take That.

Kemudian, terdapat rumor yang menyebut David dan Victoria Beckham akan kembali menjadi salah satu tamu undangan dalam acara kerjaan itu. Sebagai salah satu teman kerajaan, David Beckham dan istrinya pernah menghadiri pesta pernikahan Pangeran William dengan Kate Middleton pada 2012 dan juga hadir dalm pernikahan Pangeran Harry dengan Meghan Markle. Lalu, David Beckham juga dikabarkkan mengantri selama 12 jam untuk memberikan penghormatan terakhir kepada Ratu Elisabeth II.

Selebritas yang Tolak Undangan Kerajaan

Media luar tidak hanya memberitakan daftar artis yang setuju akan datang, tetapi mereka turut menyebutkan artis yang menolak hadir. Mengutip Radio New Zealand, penyanyi lagu Can You Feel The Love Tonight, Elton John menolak undangan kerajaan untuk hadir dan tampil dalam acara koronasi Raja Charles.

Selain Elton John, kembali dikutip dari Radio New Zealand, sejumlah selebriti berdarah Inggris lain, seperti Robbie William, Harry Styles, dan Adele juga menolak untuk tampil.

Sementara itu, mengutip BBC, acara koronasi Raja Charles akan turut dihadiri tokoh dunia lain, seperti Presiden Perancis, Emmanuel Macron, Jill Biden, Rishi Sunak, Tony Blair, dan pemimpin negara persemakmuran Inggris lainnya.

GABRIELLA AMANDA | BBC | RADIO NEW ZEALAND

Pilihan Editor: Konser Penobatan Raja Charles III akan Dimeriahkan Tom Cruise hingga Winnie the Pooh

Ikuti berita terkini dari Tempo.co di Google News, klik di sini.