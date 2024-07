Katy Perry Bawa Semangat Pemberdayaan Perempuan dalam Lagu Woman's World

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Katy Perry merilis video klip dari single terbarunya yang berjudul “Woman’s World”. Penyanyi dan penulis lagu itu mengaku bersemangat untuk menyampaikan pesan-pesan pemberdayaan perempuan dalam yang berkolaborasu dengan Trisha Paytas itu.

“Menurut saya, ketika orang-orang memikirkan saya, mereka teringat akan “Roar”, teringat akan “Firework”, terkadang teringat akan “I Kissed a Girl”, tapi menurut saya kebanyakan mereka memikirkan lagu-lagu yang memang memberdayakan seperti ini," katanya, seperti dilansir dari laman Variety, 12 Juli 2024.

Pesan dalam lirik Woman's World

Seperti judulnya, “Woman’s World” berisikan lirik yang membawa pesan yang dekat dengan isu keperempuanan di masyarakat yang membawa semangat bahwa perempuan juga merupakan entitas yang berdaya. “Lagu yang memiliki pesan, lagu yang dikutip di kaos dan sejenisnya atau hal-hal yang membantu orang untuk melewatinya, saya suka itu,” ujar ibu satu anak itu.

Di bagian pertama lagu, terdapat lirik yang berbunyi "She’s a winner / Champion / Superhuman / Number one / She’s a sister / She’s a mother / Open your eyes, just look around, and you’ll discover / You know,” yang dapat diartikan sebagai berikut, “Dia seorang pemenang / Seorang juara / Luar biasa / Nomor satu / Dia adalah seorang saudara perempuan / Dia adalah seorang ibu / Buka matamu, lihat sekeliling, dan kamu akan menemukannya / Kamu tahu.” Potongan dari lagu “Woman’s World” pernah dibocorkan oleh sang penyanyi dalam sebuah video TikTok yang ia unggah di bulan Juni lalu.

Di dalam video klip yang dirilis Kamis, 11 Juli 2024, Katy Perry menyanyikan intro yang diambil dari bagian refrain lagu, “It’s a woman’s world and you’re lucky to be living in it” sebelum duduk di antara para wanita yang mengenakan pakaian pekerja konstruksi, mereka ulang karya fotografi ikonik tahun 1932, “Lunch Atop a Skyscraper”. Suasana lagu dengan energi dance-pop, membawa ingatan pada lagu-lagu pop di tahun 2000-an.

Album 134

Single pembuka untuk proyek album terbarunya yang bertajuk134 itu menjadi kontribusi pertamanya yang dia dedikasikan untuk perempuan di seluruh dunia sejak resmi menjadi seorang ibu dan merasakan secara langsung pengalaman spiritual sebagai seorang perempuan. “Ini adalah kontribusi pertama yang saya berikan sejak menjadi seorang ibu dan sejak merasa benar-benar terhubung dengan keilahian feminin saya,” ujarnya.

Album studio keenam Katy Perry, 134, menjadi rilisan yang pertama sejak Smile tahun 2020, dan rencananya akan rilis pada 20 September mendatang. Penyanyi 39 tahun itu juga meluncurkan sampul bernuansa futuristik dari album tersebut pada Rabu, 10 Juli 2024.

Dalam siaran persnya, pelantun “The One That Got Away” itu mengatakan bahwa dia memiliki visi untuk membuat album dance-pop yang berani, penuh semangat, dan penuh perayaan cinta. Secara simbolis, deret numerik 143 adalah kode untuk ungkapan “aku cinta kamu,” yang sering digunakan pada awal tahun 1990-an dan menjadi pesan secara keseluruhan yang ingin Katy Perry sampaikan.

PEOPLE | VARIETY

