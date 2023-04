Profil Lee Do Hyun yang Terlibat Cinta Lokasi dengan Lim Ji Yeon

TEMPO.CO, Jakarta - Akhir-akhir ini, dua pemain serial drama The Glory, Lee Do Hyun dan Lim Ji Yeon, tengah menjadi perbincangan hangat pecinta drama Korea. Kedua artis tersebut dikonfirmasi sedang menjalin hubungan asmara.

Menurut laporan Dispatch, keduanya terlibat cinta lokasi kala beradu akting dalam drama original Netflix tersebut. Kabar bahagia ini pun dikonfirmasi oleh Yuehua Entertainment dan Artist Company, agensi Lee Do Hyun dan Lim Ji Yeon.

“Setelah menghabiskan beberapa waktu sebagai rekan dekat, keduanya (Lee Do Hyun dan Lim Ji Yeon) mengembangkan minat satu sama lain, dan mereka dengan hati-hati mengenal satu sama lain,” tulis Yuehua Entertainment melalui pernyataan resminya dilansir dari Soompi.

Lantas, bagaimana profil Lee Do Hyun yang cinlok dengan Lim Ji Yeon? Simak informasi selengkapnya berikut ini.

Profil dan Biodata Singkat Lee Do Hyun

Lee Do Hyun adalah aktor Korea Selatan kelahiran 1995 yang memulai debut aktingnya di serial televisi Prison Playbook. Setelah itu, dia mulai membintangi banyak drama, seperti Still 17, Hotel del Luna, 18 Again, dan lain sebagainya.

Memiliki kemampuan akting yang memukau, Do Hyun sudah mendapatkan berbagai penghargaan, salah satunya adalah Aktor Pendatang Baru Terbaik. Berikut biodata singkat Lee Do Hyun.

Nama asli: Lim Dong Hyun

Nama panggung: Lee Do Hyun

Tempat lahir: Goyang, Gyeonggi, Korea Selatan

Tanggal lahir: 11 April 1995

Pekerjaan: Aktor

Tahun debut: 2017

Agensi: Yuehua Entertainment

Pendidikan: Chung Ang University jurusan Teater dan Film

Golongan darah: A

Tinggi badan: 182 cm

Zodiak: Aries

Perjalanan Karier Lee Do Hyun

Lee Do Hyun. Dok. Yuehua Entertainment.

Lee Do Hyun memulai debutnya di dunia seni peran Korea Selatan melalui serial drama Prison Playbook pada 2017 lalu. Dalam drama tersebut, Do Hyun berperan sebagai Lee Joon Ho muda yang muncul pada episode satu, enam, dan sembilan.

Meski sudah berakting sejak 2017, tetapi popularitas Lee Do Hyun baru melejit setelah beradu akting dengan IU di drama Hotel del Luna pada 2019 lalu. Berkat aktingnya yang apik, Do Hyun mendapat banyak perhatian pecinta drama Korea.

Tak lama setelah itu, aktor yang bernaung di bawah Yuehua Entertainment ini pun dipercaya sebagai pemeran utama dalam drama 18 Again. Dengan kemampuan aktingnya, nama Lee Do Hyun pun semakin dikenal masyarakat Korea dan internasional hingga mendapatkan banyak penghargaan bergengsi.

Baru-baru ini, Lee Do Hyun turut bermain dalam serial drama Korea, The Glory. Dalam drama ini, dia beradu akting bersama Song Hye Kyo yang merupakan pemeran utamanya. Dari drama original Netflix ini juga, Do Hyun menemukan tambatan hatinya, Lim Ji Yeon. Keduanya pun telah dikonfirmasi tengah menjalin hubungan spesial.

Fakta Menarik Lee Do Hyun

Lee Do Hyun dalam drama The Glory Part 2. Dok. Netflix

Berikut ini beberapa fakta menarik Lee Do Hyun yang bisa diketahui:

1. Merupakan pemain basket saat di sekolah menengah.

2. Pernah menjadi atlet bisbol.

3. Mahir bermain futsal.

4. Pernah belajar menari dan akrobatik.

5. Menjadikan Dubrovnik dan Kroasia sebagai destinasi yang ingin dikunjungi.

6. Tidak pernah sarapan pagi.

7. Menyukai udara malam di musim dingin dan musim panas.

8. Sering minum banyak minuman protein.

Daftar Film dan Drama Lee Do Hyun

Sejak debutnya pada 2017 lalu, Lee Do Hyun telah banyak membintangi berbagai judul drama Korea. Adapun daftar film dan drama populer Lee Do Huyun adalah sebagai berikut.

Film:

1. Summer Night (2017) sebagai Lim Seo Jin

Drama:

1. The Good Bad Mother (2023) Choi Kang Ho

2. The Glory (2022) sebagai Joo Yeo Jung

3. Reincarnation Love (2022) sebagai Jeon Sang Tae

4. Melancholia (2021) sebagai Baek Seung Yoo

5. Youth of May (2021) sebagai Hwang Hee Tae

6. Beyond Evil (2021) sebagai Lee Dong Shik

7. Sweet Home (2020) sebagai Lee Eun Hyuk

8. 18 Again (2020) sebagai Hong Dae Young umur 18 tahun/Go Woo Young

9. Drama Spesial: Scouting Report (2019) sebagai Kwak Jae Won

10. The Great Show (2019) sebagai Wi Dae Han muda

11. Hotel del Luna (2019) sebagai Go Chung Myung

12. Clean with Passion for Now (2018) sebagai Gil Oh Dol

13. Thirty But Seventeen (2018) sebagai Dong Hae Beom

14.Prison Playbook (2017) sebagai Lee Joon Ho muda

Itulah rangkuman informasi mengenai profil Lee Do Hyun yang cinlok dengan Lim Ji Yeon. Semoga bermanfaat.

