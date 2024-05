Peran Goo Hara Mengungkap Skandal Burning Sun Gate yang Libatkan Petinggi Polisi

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Mendiang idol K-Pop, Goo Hara kembali menjadi sorotan publik. Namanya disebutkan dalam sebuah film dokumenter 'Burning Sun: Stories of women who eposed the secret chat rooms of K-Pop Star' yang dirilis BBC Cina pada Ahad, 19 Mei 2024. Goo Hara ternyata memiliki peran penting dalam pengungkapan kasus polisi di 'Burning Sun Gate' yang terjadi pada lima tahun yang lalu, tepatnya pada 2019.

Dalam film dokumenter itu, reporter Kang Kyung-yoon, yang meliput kasus tersebut, menjelaskan proses peliputan. Termasuk tentang kehadiran petugas polisi yang mempunyai jabatan tinggi yang muncul di ruang obrolan grup antara Seungri, Jung Joon-young, dan Choi Jong Hoon.

Peran Goo Hara

Reporter Kang mengatakan, Goo Hara membantunya dalam mengungkap kejadian yang belum terselesaikan pada saat itu. Bahkan, Kang mengatakan, Goo Hara sudah mengetahui fakta bahwa ada rekaman ilegal di ruang obrolan grup yang dimaksud reporter.

“Goo Hara menghubungiku terlebih dahulu dan berkata, ‘Aku benar-benar ingin membantumu.’ Goo Hara dekat dengan Choi Jong Hoon sejak debutnya, dan juga mengenal Seungri dan Jung Joon Young " katanya.

Sebelumnya, Kang bingung bagaimana Goo Hara bisa membantunya dalam mengungkap kasus ini. Namun dia juga ingin mengetahui keberadaan polisi yang tidak diktehaui keberadaanya itu. Berkat tindakan berani Goo Hara, reporter Kang berhasil mengetahui identitas kepala polisi yang muncul di ruang obrolan grup itu. “Kepala polisi bukanlah karakter fiksi, tapi seorang petugas polisi sungguhan bernama Yoon Gyu-geun,“ ujar Kang.

Keberanian Goo Hara

Nama kakak laki-laki mendiang Goo Hara, Goo Hoo In juga muncul dalam film dokumenter itu. Dia disebutkan berperan untuk mendorong Goo Hara melaporkan apa yang dia ketahui tentang skandal itu kepada reporter.

Menurut reporter Kang, Goo Hara sosok yang berani. Dia ingin membantu reporter Kang, karena dia juga korban revenge porn oleh mantan pacarnya. Goo Hara pernah diserang dan diancam foto pribadinya disebarluaskan oleh sang mantan pacar. Setelah melaporkannya ke polisi, kasusnya mencuri perhatian publik. Mantan pacarnya pun dinyatakan bersalah dan diihukum. .Kasusnya sempat Akibat tindakan itu, mantan pacar Goo Hara dinyatakan bersalah dan dihukum.

Dalam film dokumenter 'Burning Sun: Stories of women who eposed the secret chat rooms of K-Pop Star' itu juga terungkap dengan jelas pesan-pesan di ruang obrolan grup yang Seungri, Choi Joon Hon dan Jung Joon Young. Di antaranya bahwa mereka memberikan alkohol kepada wanita yang mereka temui di klub, memperkosa secara beramai-ramai, dan memfilmkan mereka secara ilegal. Selain itu, seorang pejabat klub juga bersaksi tentang perilaku kekerasan terhadap perempuan yang terjadi di klub Burning Sun.

EDAILY KR

