Jisoo BLACKPINK Rilis Album Debut Solo Hari Ini, Sisi Baru yang Akhirnya Terungkap

TEMPO.CO, Jakarta - Anggota grup K-Pop, Jisoo BLACKPINK akhirnya merilis album solonya, pada Jumat, 31 Maret 2023. Jisoo merupakan anggota terakhir BLACKPINK yang melakukan debut karier solo.

"Sebuah perjalanan menyenangkan untuk mencari lagu yang cocok aku nyanyikan dan hanya aku yang bisa melakukannya. Aku berharap pendengar akan menemukan sosok baru diriku," tuturJisoo dikutip dari All Kpop.

Sisi Baru Jisoo BLACKPINK

Melalui showcase yang dilaksanakannya dalam rangka promosi album Me, Jisoo membagikan bahwa album ini akan memperlihatkan sisi baru dalam dirinya. "Aku ingin menunjukkan sisi baru dan gambaran berbeda dari diriku, meskipun aku masih menjaga identitasku. Album ini adalah hasil dari mencari dan mengekspresikan diriku lewat kekahwatiran yang tidak terhitung jumlahnya," ucap Jisoo.

Jisoo menemukan berbagai aspek dalam dirinya yang tidak dia ketahui sebelumnya dan tumbuh lebih sebagai seorang seniman selama seluruh proses produksi. "Selama persiapan album ini, aku bertanya-tanya, 'Apa pesona artis solo Jisoo?' Saya ingin menunjukkan sisi baru dan beragam dari diri saya sambil tetap setia pada siapa saya," katanya.

Melansir dari Yonhap News Agency, album debut solo Jisoo BLACKPINK berjudul Me akan memiliki dua lagu, yaitu Flower dan All Eyes on Me. Selain itu, YG Entertainment juga membagikan makna dari album terbaru Jisoo.

Jisoo BLACKPINK dalam poster album debut solo berjudul ME yang dirilis pada Jumat, 31 Maret 2023. Foto: Instagram/@sooyaaa__

Menurut pernyataan agensi yang menaungi BLACKPINK, dikutip dari Yonhap Agency, album ini memiliki makna ganda. Di satu sisi berarti diri sendiri dan di sisi lain mewakili kecantikan dan keunikan yang dimiliki Jisoo. Selain itu, Me dalam huruf Cina juga berarti cantik.

Reaksi Anggota BLACKPINK Bikin Jisoo Percaya Diri

Dalam acara showcase tersebut, Jisoo turut membagikan pendapat tanggapan para anggota terkait lagu barunya. Menurutnya, para anggota BLACKPINK memberikan semangat dan kekuatan dalam menyelesaikan Me. "Mereka melihat proses produksi dan memberikan pendapat meskipun jadwal mereka padat. Melihat reaksi positif para anggota memberikanku semangat dan rasa percaya diri," kata Jisoo.

Tak hanya itu, Jisoo bercerita bahwa Rose mendukungnya selama proses syuting di Los Angeles. "Rose yang kebetulan di LA datang saat syuting video musik. Awalnya terasa sangat kesepian melakukan semuanya sendiri, tapi setelah melihat Rose rasanya energiku penuh," ujarnya.

Sementara itu, album ini sudah mencetak rekor terbaru dari artis solo perempuan Korea Selatan dengan menjual 1,3 juta pre-order hingga Kamis, 30 Maret 2023, dikutip dari Yonhap News Agency.

GABRIELLA AMANDA | YONHAP NEWS AGENCY | ALL KPOP

