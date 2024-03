5 Idola K-Pop yang Mengadakan Film Konser Selain Aespa

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Grup K-Pop Aespa mengumumkan film konser Aespa: World Tour in Cinemas yang tayang pada 24 April dan 27 April 2024. Film ini menampilkan konser Aespa Live VE Tour 2023 SYNK : Hyper Line di O2 Arena London. Film ini juga menyoroti penampilan masing-masing anggota dilengkapi dengan wawancara eksklusif di balik layar.

Tak hanya Aespa, beberapa idola K-Pop juga memiliki film konser. Siapa saja?

1. NCT

NCT telah merilis film konser berjudul NCT Nation: To The World pada Desember 2023. Film ini menandai awal dari perjalanan NCT untuk membagikan musik dan penampilan spektakuler kepada dunia. Film ini menceritakan mengenai NCT sebagai pionir dalam K-Pop. Film konser ini menghadirkan formasi lengkap, yaitu NCT U, NCT 127, NCT Dream, dan WayV. Film ini menyoroti kisah NCT selama konser di Stadion Incheon Munhak, Korea Selatan, pada 26 Agustus 2023.

2. BTS

BTS merilis film konser BTS: Yet To Come pada 2023. Film ini menampilkan RM, Jin, Suga, J-Hope, Jimin, V, dan Jung Kook saat konser di Busan pada Oktober 2022. Pada konser tersebut, mereka membawakan 19 lagu hit, seperti Dynamite, Butter, RUN, MIC Drop, dan Yet to Come. Film ini juga menampilkan setiap anggota yang memberikan kata-kata sambutan sebelum berpisah sejenak dengan penggemarnya. Film konser ini diproduksi oleh HYBE, CJ 4DPlex, dan Trafalgar Releasing yang sudah dapat disaksikan di Prime Video.

3. Blackpink

Dikutip dari Soompi, film konser Blackpink The Movie menjadi bagian dari proyek ulang tahun kelima Blackpink berjudul 4+1 Project yang dirilis pada Agustus 2021. Film mencakup berbagai urutan, seperti The Room of Memory yang akan menunjukkan kenangan Blackpink selama lima tahun belakangan sejak debut mereka. Ada pula Beauty yang berisi gambar kuat dari empat anggota dengan kepribadian berbeda. Ada bagian Unreleased Special Interview untuk para penggemar.

4. Suga

Film konser Suga berjudul Agust D Tour ‘D-Day’ The Movie tayang di bioskop seluruh dunia dan IMAX pada 10 April dan 13 April 2024. Film ini menampilkan encore Suga BTS bertema D-Day’ The Final yang merupakan konser penutup dari perjalanan tur dunia solo pertamanya. Melalui trailer yang dirilis YouTube Bangtan TV, terlihat potongan-potongan klip dari konser Suga BTS 2023. Suga juga mengungkapkan betapa penting arti konser untuk dirinya sebagai musisi.

5. IU

Konser solo kesembilan IU, The Golden Hour: Under the Orange Sun telah tayang di bioskop pada 2023. Dikutip dari AllKpop, film konser solo The Golden Hour: Under the Orange Sun selama dua hari di Stadion Utama Olimpiade Jamsil, Korea Selatan. Pencapaian konser dua hari di stadion Korea Selatan tersebut dikunjungi 130 ribu penonton.

INTAN SETIAWANTY | HANIN MARWAH NURKHOIRANI

