Selintas Perjalanan Gemilang BLACKPINK di Kancah Internasional

TEMPO.CO, Jakarta - BLACKPINK diketahui adalah girl group K-Pop yang disukai banyak orang dan telah mendunia. Debut sejak 2016, grup ini memiliki perjalanan yang panjang bersama 4 membernya hingga meraih kesuksesan di kancah internasional.

Hingga kini, grup yang beranggotakan Jennie, Jisoo, Rose, dan Lisa ini masih tercatat sebagai grup yang berada di bawah naungan YG Entertainment setelah memperpanjang kontrak ekslusif aktivitas grup BLACKPINK pada Desember 2023 lalu.

Sepanjang perjalanannya BLACKPINK telah mendulang berbagai prestasi dan meraih popularitas yang tinggi tidak hanya di Korea tetapi hampir seluruh dunia.

Awal Terbentuknya Hingga Debut

YG Entertainment awalnya membentuk sebuah grup pra debut bernama Pink Punk yang terdiri atas Eunbi, Yuna, Jisoo, Hanna Jennie, Miyeon, Rose, Lisa, dan Jinny. Namun karena satu dan lain hal yang menyebabkan beberapa anggota keluar, akhirnya debut grup ini dibatalkan.

Dengan sisa member yang ada antara lain Jennie, Rose, Jisoo, dan Lisa membuat mereka akhirnya debut sebagai BLACKPINK.

Debut secara resmi pada 8 Agustus 2016, BLACKPINK merilis lagu Whistle dan Boombayah yang berhasil memuncaki tangga musik Billboard World Digital Songs dan mencatat rekor sebagai video musik debut artis Korea yang paling banyak ditonton. Hal itu membuat nama BLACKPINK melejit di dunia musik Korea dan mulai dikenal oleh penggemar internasional.

Dilansir dari situs Imdb, BLACKPINK memenangkan tempat pertama di Inkigayo hanya dalam waktu 13 hari setelah debut dan memecahkan rekor waktu terpendek bagi Girl Group untuk menang di program musik setelah debut.

Album single kedua yang berjudul Square Two dengan single utama Playing with Fire dan Stay dirilis pada 1 November 2016. Playing with Fire menjadi single kedua mereka yang berhasil menduduki peringkat satu tangga lagu Billboard World Digital Songs.

Kesuksesan komersial BLACKPINK dalam lima bulan pertama debutnya membuat mereka mendapatkan berbagai penghargaan pendatang baru di acara penghargaan musik akhir tahun besar Korea, termasuk Asia Artist Awards, Melon Music Awards, Golden Disc Awards, Seoul Music Awards, dan Gaon Chart Music Awards. Selain itu, Billboard menobatkan mereka sebagai salah satu grup K-pop baru terbaik pada 2016.

Pada 15 Juni 2018, BLACKPINK merilis EP debut mereka yang berjudul Square Up dengan single Ddu-Du Ddu-Du yang berhasil memuncaki peringkat satu di tangga lagu Digital, Download, Streaming, dan Seluler di Gaon Chart pada minggu kedua.

Berdasarkan laporan Billboard, video musik Ddu-Du Ddu-Du memperoleh 36,2 juta penayangan dalam 24 jam pertama dan menjadi video musik Korea yang paling banyak ditonton pada tahun 2018 pada saat itu. Video tersebut juga menjadi yang tercepat memperoleh 100 juta penayangan dari Girl Group K-pop, dan dicapai hanya dalam 10 hari.

Beragam Prestasi Lainnya

Pada April 2019, video musik single terbaru Blackpink yakni Kill This Love mencetak rekor sebagai debut video musik terbesar dalam sejarah YouTube pada saat itu. Video tersebut, yang dirilis pada tanggal 5 April, berhasil meraih 56,7 juta penayangan dalam 24 jam pertama dan memperoleh 100 juta penayangan dalam waktu kurang dari tiga hari.

Masih dalam bulan yang sama, 12 April 2019 menjadi momen penting dalam karir Blackpink di dunia musik internasional. Pasalnya mereka berhasil mengukir sejarah sebagai Girl Group K-Pop pertama yang tampil di Coachella. Jennie, Rosé, Lisa dan Jisoo juga menjadi salah satu artis utama di hari pembukaan festival musik ternama itu.

Mereka kembali memecahkan rekor ketika comeback lewat lagu How You Like That pada 2020 yang berhasil ditonton sebanyak 86,4 juta kali dalam hari pertama perilisannya di YouTube mengalahkan rekor yang mereka buat tahun sebelumnya dengan Kill This Love.

How You Like That membawa Blackpink pada gelar-gelar berikutnya, dimana Girl Group ini mendapatkan tiga entri di Guinness World Records berkat video musik yang dirilis antara lain sebagai video YouTube paling banyak dilihat dalam 24 jam, video musik paling banyak dilihat di YouTube dalam 24 jam, dan video musik YouTube paling banyak dilihat dalam 24 Jam oleh K- grup pop. Ketiga rekor tersebut sebelumnya dipegang oleh sesama grup K-pop yaitu BTS.

Blackpink terus menambah rekornya hingga tahun 2023, saat merilis video musik dari single utama Born Pink yang berjudul Pink Venom. YouTube mencatat bahwa visual tersebut telah ditonton sebanyak 90,4 juta kali hanya dalam hari pertama.

Pink Venom juga tampil baik dalam debutnya di No. 1 di chart Hot Trending Songs Billboard tanggal 27 Agustus 2023. Serta membuat sejarah ketika debut di No. 1 di tangga lagu single Australia pada penghitungan tanggal 29 Agustus 2023.

Pada tahun tersebut, Blackpink juga kembali tampil di panggung musik festival bergengsi Coachella dengan membawakan lagu-lagu andalan mereka termasuk Pink Venom. Penampilan mereka yang menggelora dan fenomenal menjadi bahan perbincangan terus menerus di media sosial.

Memasuki usia ke delapan tahun sejak debut, BLACKPINK masih terus menambah prestasinya sebagai Girl Group K-pop pertama yang bergabung dengan Billions Club Spotify pada Maret 2024 lewat single How You Like That yang telah melampaui satu miliar streaming di platform tersebut.

