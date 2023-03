Sinopsis Drakor Second 20s dan Daftar Pemainnya

TEMPO.CO, Jakarta - Second 20s adalah drama Korea bergenre komedi romantis yang tayang untuk pertama kali pada 2015 lalu. Drakor ini diisi oleh deretan artis dan aktor papan atas Korea Selatan, Lee Sang Yeon, Choi Ji Woo, dan Chi Won Young. Diproduksi oleh tvN, Second 20s memiliki total 16 episode selama penayangannya.

Drama Korea yang dikenal juga dengan judul Twenty Again ini ditayangkan di salah satu stasiun televisi Indonesia. Drama dari bintang Winter Sonata, Choi Ji Won, ini telah ditayangkan sejak 21 Februari 2023 setiap pukul 10.00 WIB. Lantas, bagaimana ceritanya? Berikut rangkuman tentang sinopsis drakor Second 20s beserta daftar pemainnya.



Sinopsis Drakor Second 20s

Drama Korea Second 20s bercerita tentang seorang perempuan bernama Ha No Ra (Choi Ji Woo) yang terpaksa menikah ketika masih berusia 19 tahun. Dia menikah setelah mengetahui dirinya hamil tanpa direncanakan.

X

Setelah menikah dengan Kim Woo Chul (Choi Won Young), Ha No Ra memilih untuk mendedikasikan hidupnya sebagai seorang ibu rumah tangga. Dia ingin menjadi ibu dan istri yang baik untuk keluarganya.

Dengan kesibukannya mengurus anak, Ha No Ra akhirnya memutuskan untuk tidak melanjutkan pendidikan di bangku kuliah dan merelakan cita-citanya. Saat itu, dia bermimpi menjadi seorang penari profesional.

Setelah hampir dua dekade menjadi seorang ibu rumah tangga, di usia 38 tahun Ha No Ra didiagnosa mengidap kanker pankreas dan hanya memiliki sisa waktu hidup yang sebentar. Tak hanya itu, pernikahannya dengan Kim Woo Chul pun sedang bermasalah dan terancam cerai.

Tidak ingin berlarut-larut dalam kesedihan, Ha No Ra akhirnya memutuskan untuk menghabiskan sisa umurnya dengan melakukan hal-hal yang dahulu tidak bisa dia lakukan. Dia memilih untuk berkuliah dan mendaftar ke universitas saat dokter memberi tahu waktunya tinggal enam bulan lagi. Dia ingin merasakan menjadi seorang mahasiswi walau hanya beberapa bulan saja.

Tanpa diduga, keputusan Ha No Ra ini membuatnya bertemu dengan keluarga dan sosok dari masa lalunya. Selain itu, Ha No Ra juga berada satu angkatan dengan anaknya, Kim Min Soo (Kim Min Jae). Oh Hye Mi (Sa Na Eun) yang merupakan kekasih dari Kim Min Soo pun terkejut dengan fakta dari ibu dan anak ini. Mereka pun terlibat banyak kejadian canggung selama berinteraksi.

Selain itu, Kim Woo Chul baru saja diterima sebagai dosen di universitas yang sama dengan Ha No Ra. Dia berprofesi sebagai dosen mata kuliah psikologi. Tak sampai di situ, Ha No Ra juga dibuat terkejut dengan fakta bahwa dosen ‘killer’ di fakultasnya adalah Cha Hyun Seok, orang yang pernah menyukainya saat SMA.



Daftar Pemain Second 20s

Drama Korea Second 20s menghadirkan aktor dan artis terbaik Korea Selatan pada masanya sebagai pemeran utama. Tak mengherankan jika drama ini sukses mencuri perhatian pecinta film dan drama dari Negeri Ginseng tersebut. Berikut daftar pemain drakor Second 20s.

- Choi Ji Woo sebagai Ha No Ra.

- Choi Won Young sebagai Kim Woo Chul.

- Lee Sang Yoon sebagai Cha Hyeon Seok.

- Kim Min Jae sebagai Kim Min Soo.

- Park Hyo Joo sebagai Kim Yi Jin.

- Jung Soo Young sebagai Ra Yoon Yeong.

- Kim Kang Hyun sebagai Seo Dong Cheol.

- Noh Young Hak sebagai Na Soon Nam.

- Choi Yoon So sebagai Shin Sang Ye.

- Jin Ki Joo sebagai Park Seung Hyun.

- Sa Na Eun sebagai Oh Hye Mi.

VIVIA AGARTHA F | RADEN PUTRI

