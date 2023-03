7 Drakor Romantis yang Diadaptasi dari Webtoon

TEMPO.CO, Jakarta - Ide cerita untuk sebuah drama atau film dapat berasal dari mana saja, entah itu kisah nyata atau kisah fiksi dan rekaan sebagai karya sastra. Hal ini pun berlaku untuk drama Korea atau drakor yang kini sedang ramai digandrungi masyarakat Asia, terutama Indonesia.

Drakor Romantis

Salah satu hal yang kerap menjadi ide cerita dari sebuah drakor adalah cerita rekaan dari novel atau komik. Jika Jepang memiliki manga yang populer dan kerap diadaptasi menjadi drama, maka Korea memiliki manhwa yang juga kerap diadaptasi menjadi drama atau film. Salah satu aplikasi yang cukup terkenal menyediakan berbagai manhwa populer adalah Webtoon. Berikut beberapa drakor romantis yang diadaptasi dari Webtoon.



1. Business Proposal (2022)

Drama Korea A Business Proposal. Dok. SBS.

X

Drakor romantis yang diadaptasi dari webtoon yang pertama adalah Business Proposal. Drama ini diadaptasi dari webtoon populer yang berjudul The Office Blind Date dan telah dibaca oleh ratusan juta pembaca. Business Proposal dibintangi oleh sederet aktor muda Korea, seperti Ahn Hyo Seop, Kim Se Jeong, Kim Min Gyu, dan Seol In Ah.

Drakor ini bercerita tentang kisah cinta antara direktur perusahaan dan salah satu karyawannya yang berawal dari kesalahan kencan buta. Tanpa disangka, sang direktur justru benar-benar jatuh cinta kepada karyawannya.



2. Yumi’s Cells (2021)

Yumi’s Cells adalah drama Korea yang bergenre drama, komedi, dan psikologi. Drama ini merupakan adaptasi dari webtoon berjudul serupa yang terbit di Naver sejak April 2015 lalu. Yumi’s Cells bercerita tentang seorang wanita karier bernama Kim Yumi (Kim Go Eun) yang kembali jatuh cinta setelah bertahun-tahun patah hati. Hal yang menarik dari drakor ini adalah adanya animasi dari sel di tubuh Yumi yang ditampilkan sebagai pelengkapnya.



3. My Roommate is A Gumiho (2021)

Poster film My Roommate is a Gumiho. Foto: Netflix.

My Roommate is A Gumiho adalah drama hasil adaptasi dari webtoon berjudul serupa karya Na. Drakor ini bercerita tentang sosok siluman rubah sembilan yang disebut gumiho dan telah berusia 999 tahun. Dia memiliki keinginan untuk menjadi manusia dan berusaha mengumpulkan energi yang dikumpulkan dalam sebuah mutiara. Sayangnya, mutiara tersebut tertelan oleh seorang gadis yang membuatnya harus tinggal bersama untuk mencari solusi.



4. She Would Never Know (2021)

She Would Never Know menambah panjang daftar drakor yang diadaptasi dari webtoon atau tepatnya web novel. Drama ini mengangkat cerita dari web novel karya Elise (Elize) yang berjudul Senior, Don’t Put on That Lipstick. Drama ini bercerita tentang kehidupan karyawan tim pemasaran di sebuah perusahaan kosmetik. Tim pemasaran ini memiliki senior bernama Yoon Song Ah (Won Jin Ah) yang sangat baik dan ramah. Hal tersebut ternyata membuat seorang intern bernama Hyun Seung (Rowoon) jatuh hati.



5. True Beauty (2020)

Drama Korea True Beauty. (dok. Viu)

Pada awalnya, True Beauty adalah sebuah komik karya Yaongyi yang terbit di Line Webtoon. Mendapat banyak perhatian, webtoon ini kemudian diangkat menjadi sebuah drama dengan dibintangi oleh Moon Ga Young, Cha Eun Woo, dan Hwang In Yeop. True Beauty bercerita tentang seorang gadis SMA bernama Lim Ju Kyung yang kerap menjadi korban perundungan karena wajah dan penampilannya. Ingin mengubah hidupnya, Lim Ju Kyung pun mulai belajar makeup agar terlihat lebih menawan dan percaya diri.



6. Dinner Mate (2020)

Dinner Mate merupakan drakor hasil adaptasi dari webtoon karya Park Si In yang berjudul Would You Like to Have Dinner Together?. Drakor ini bercerita tentang hubungan antara psikolog perempuan bernama Kim Hae Kyung (Seo Ji Hye) dan produser perusahaan konten digital, Woo Do Hee (Song Seung Heon). Pada awalnya, keduanya hanya menjadi teman makan malam bersama tanpa mengetahui identitas satu sama lain. Namun, semuanya berubah ketika mereka mulai mengetahui pekerjaan dan kehidupan teman makan mereka.



7. Love Revolution (2020)

Love Revolution/iQiyi

Drakor romantis yang diadaptasi dari webtoon yang terakhir adalah Love Revolution. Webtoon karya 232 ini dibuat menjadi serial web drama yang berjumlah 30 episode. Love Revolution bercerita tentang remaja bernama Gong Joo Young berusia 17 tahun yang memiliki kepribadian menyenangkan. Dia jatuh cinta kepada wanita angkuh bernama Wang Ja Rim. Gong Joo Young berpikir dia ditakdirkan untuk bersama Wang Ja Rim, tetapi Wang Ja Rim justru berpikir sebaliknya.

VIVIA AGARTHA F | RADEN PUTRI