4 Dokumenter Tentang Sekte Sesat Mirip In the Name of God: A Holy Betrayal

TEMPO.CO, Jakarta - Baru-baru ini kerap kali diperbincangkan mengenai aliran sekte sesat dalam serial dokumenter yang rilis In the Name of God: A Holy Betrayal pada 3 Maret 2023. Serial berjumlah delapan episode ini sudah bisa disaksikan melalui layanan streaming Netflix yang mengisahkan kasus kriminal sebuah sekte sesat di Korea Selatan.

Sekte sesat merupakan sebuah komunitas keagamaan yang memiliki ajaran agama menyimpang dan tidak masuk akal. Berbagai upaya dilakukan agar bisa menarik banyak orang untuk meluaskan anggota kaum sekte sesat ini. Kengerian ini diperlihatkan dalam series dokumenter dengan mengamati empat kultus di Korea selatan beserta masalah hukum yang ada didalamnya.

In the Name of God: A Holy Betrayal disutradarai Cho Sung Hyun yang mengamati empat kultus Korea Selatan bernama JMS (Jeong Myeong Seok), Five Oceans, The Baby Garden, dan Manmin Central Church beserta para pemimpin sekte yang mengklaim sebagai nabi dan harus dihormati. Di In the Name of God: A Holy Betrayal mengupas tuntas kejahatan mulai dari kekerasan, pembunuhan, pelecehan seksual, pemerasan, serta kesaksian para korban dan mantan anggota setiap sekte sesat tersebut.

X

Berikut mari simak 4 dokumenter tentang sekte mirip In the Name of God: A Holy Betrayal di bawah ini.

1. Heaven’s Gate: The Cult of Cult (2020)

Poster film Heaven’s Gate: The Cult of Cult. Foto: Wikipedia.

Baca Juga: Keluarga Kyoungyoon DKZ Tak Sadar Ikut Sekte Sesat JMS yang Ada di In The Name of God

Serial dokumenter pertama yang mirip In the Name of God: A Holy Betrayal adalah Heaven’s Gate: The Cult of Cult berjumlah empat episode dan telah ditayangkan sejak 3 Desember 2020 di layanan streaming berlangganan HBO Max. Disutradarai oleh Clay Tweel, dokumenter ini menyorot mantan anggota Heaven's Gate dan orang-orang terdekatnya.

Sekte populer di Amerika bernama Heaven’s Gate tersebut dipimpin oleh Marshall Applewhite dan seorang suster bernama Bonnie Nettles pada 1974. Namun pada Maret 1997 sekte tersebut melakukan bunuh diri massal yang menewaskan 39 orang termasuk Marshall Applewhite dan anggotanya. Kasus bunuh diri massal terbesar di Amerika ini telah diabadikan dalam dokumenter Netflix, Heaven’s Gate: The Cult of Cult.

2. House of Secrets: The Burari Deaths (2021)

Serial dokumenter Netflix lainnya yang mengisahkan sekte sesat yakni House of Secrets: The Burari Deaths yang berjumlah tiga episode dan tayang melalui layanan streaming Netflix pada 8 Oktober 2021. Serial ini disutradarai oleh Leena Yadav yang menarik polisi, jurnalis, ahli medis, teman, kerabat, dan tetangga dari keluarga Chundawat untuk mengungkap kasus kematian 11 anggota keluarga tersebut.

House of Secrets: The Burari Deaths ini merupakan kisah nyata yang menceritakan kasus kematian 11 anggota keluarga di Burari, Delhi, India. Mereka ditemukan bunuh diri dengan cara gantung diri di malam yang sama dan terlihat seperti sebuah rencana bunuh diri massal. Berbagai teori dan bukti dikupas tuntas dalam serial Netflix ini.

3. Keep Sweet: Pray and Obey (2022)

Poster film Keep Sweet: Pray and Obey. Foto: Netflix

Netflix seringkali menyajikan serial dokumenter berdasarkan kisah nyata yang sangat mencekam. Keep Sweet: Pray and Obey berjumlah 4 episode ini tayang di Netflix pada 8 Juni 2022. Disutradarai oleh Rachel Dretzin dan Grace McNally menyorot pengakuan korban Warren Jeffs atas praktik poligami secara paksa.

Keep Sweet: Pray and Obey menceritakan Warren Jeffs yang memiliki 78 istri dan 24 diantaranya masih dibawah umur. Korban termuda berusia 14 tahun, sekte ini melakukan pernikahan paksa, pernikahan anak di bawah umur, pelecehan, dan perbudakan seksual.

Warren Jeffs mempercayai bahwa semakin banyak istri dan anak yang dimiliki maka akan semakin tinggi posisinya di surga. Paham poligami ini ia jalankan untuk mencari sumber uang, kekuasaan, hingga melakukan perbudakan seksual secara bebas yang mengatasnamakan agama.

4. Wild Wild Country (2018)

Dokumenter sekte sesat terakhir ini berjudul Wild Wild Country yang rilis di Netflix pada 16 Maret 2018 dan berjumlah 6 episode. Disutradarai oleh Maclain Way dan Chapman Way, serial ini menceritakan pemimpin sekte kontroversial mendirikan sebuah kota utopia, tepat di sebuah gurun Oregon. Hingga akhirnya terlibat konflik dengan penduduk setempat dan menjadi skandal nasional yang mencekam.

Nah, itu dia 4 dokumenter tentang sekte mirip In the Name of God: A Holy Betrayal yang sedang hangat diperbincangkan baru-baru ini.

NUR QOMARIYAH

Pilihan Editor: Banyak yang Tak Kuat Nonton, In The Name of God: A Holy Betrayal Hanya Tampilkan 10 Persen dari Cerita Aslinya

Ikuti berita terkini dari Tempo di Google News, klik di sini.