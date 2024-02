Teaser Dokumenter J-Hope BTS, Hope On The Street Diluncurkan

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Anggota BTS, J-Hope merilis teaser serial dokumenternya yang berjudul Hope On The Street yang akan tayang melalui aplikasi Prime Video pada Kamis, 28 Maret 2024. Serial ini diproduksi oleh HYBE agensi J-Hope BTS dan akan ditayangkan di berbagai negara. Setiap episode baru akan dirilis setiap Kamis dan Jumat.

Serial dokumenter ini sudah dibocorkan oleh J-Hope sejak 2023. Dikutip dari Soompi dalam acara bincang-bincang Suchwita bersama Suga, J-Hope mengungkapkan akan merilis film dokumenter mengenai dirinya terutama kesukaannya terhadap tarian.

Hope On The Street

Hope On The Street akan menampilkan perjalanan J-Hope dan kesukaannya terhadap menari dalam 6 episode. Dalam serial dokumenter ini akan menceritakan keinginan J-Hope untuk kembali menekuni dunia tari modern setelah debutnya selama 12 tahun bersam BTS.

Perjalanan J-Hope untuk mengejar mimpinya akan ditemani oleh Boogaloo Kin yang mantan instrukturnya. Mereka menjelajahi jalanan Osaka, Seoul, Paris, New York, dan Gwangju untuk bertemu banyak penari jalanan yang menjadi inspirasi. Penonton bisa mengikuti J-Hope dalam perjalanannya mengejar mimpi yang menghubungkan masa lalu, masa kini, dan masa depannya.

Diluncurkannya Hope On The Street salah satu langkah promosi album spesial dari J-Hope dengan tema yang sama seperti serial dokumenternya. "Hope on the Street Vol.1 adalah album spesial yang menampilkan total 6 lagu dan akan dirilis bersamaan dengan Hope on the Street. Ini serial dokumenter yang menelusuri perjalanan dance J-Hope," menurut keterangan BigHit Music sebagai agensi musik yang menaungi J-Hope.

Album ini kelanjutan dari solo J-Hope yang Jack in the Box pada 2022. Album Jack in the Box sudah mencapai peringkat 6 di Billboard 200 albums chart. Album spesial Hope On The Street Vol.1 akan dirilis satu hari setelah penayangan serial dokumenter Hope On The Street pada 29 Maret 2024. Teaser serial dokumenter Hope On The Street bisa dilihat melalui saluran Youtube BTS.





ADINDA ALYA IZDIHAR | ANTARA

