Kim Kardashian Jadi Produser dan Tampil dalam Serial Dokumenter Elizabeth Taylor

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Kim Kardashian bersiap untuk proyek baru. Dia akan menjadi produser dan tampil dalam serial dokumenter yang menceritakan kisah legenda Hollywood, Elizabeth Taylor.

Serial dokumenter tentang perjalanan kisah Elizabeth Taylor itu untuk sementara diberi judul Elizabeth Taylor: Rebel Superstar. Perusahaan produksi Passion Pictures akan memproduksi tiga bagian serial dokumenter tersebut. Serial ini, didistribusikan secara internasional oleh Fremantle, sedang dalam produksi dan akan ditayangkan di BBC Two dan BBC iPlayer.

Keterlibatan Kim Kardashian

Baca Juga: Serial Dokumenter Bon Jovi Tayang pada April 2024

Kim Kardashian ditampilkan dalam serial ini karena dia adalah orang yang melakukan wawancara terakhir yang dilakukan Elizabeth Taylor sebelum dia meninggal. Elizabeth meninggal karena gagal jantung kongestif pada usia 79 pada tanggal 23 Maret 2011.

Selain tampil dalam serial itu, Kim Kardashian juga akan menjadi produser eksekutif serial dokumenter itu, bersama Kari Lia dan Hamish Fergusson. Dia menilai sosok Elizabeth Taylor adalah seorang pejuang.

“Dia adalah bukti bahwa Anda dapat terus berevolusi dan berubah serta menjalani babak berbeda dalam hidup Anda - dan dia membuka jalan bagi kita semua yang mengejarnya dengan cetak biru itu," katanya dalam sebuah pernyataan.

Elizabeth Taylor: Rebel Superstar

Baca Juga: Kanye West Minta Maaf ke Komunitas Yahudi dalam Bahasa Ibrani

Elizabeth Taylor: Rebel Superstar akan menampilkan beberapa orang yang paling mengenal Elizabeth Taylor. Termasuk anggota keluarga, teman, dan kolega sepanjang kariernya. Selain itu juga akan menunjukkan perjalanan transformatif Elizabeth dari seorang bintang cilik menjadi aktris dengan bayaran tertinggi di dunia.

Serial dokumenter Elizabeth Taylor itu juga akan menceritakan sudut pandang baru pada kisahnya melalui kaset audio, wawancara, rekaman TV dan hal-hal yang belum pernah didengar sebelumnya.

Iklan

Scroll Untuk Melanjutkan

Selain itu menurut pernyataan BBC Arts, serial ini akan memberikan makna yang sangat pantas dia dapatkan, dalam semua inkarnasinya. Sebagai aktor, pemberontak, maestro bisnis, dan aktivis, dan mengungkap bagaimana Taylor menciptakan cetak biru selebriti modern.

Tentang Elizabeth Taylor

Elizabeth Taylor muncul dalam film pertamanya yang bergenre komedi There's One Born Every Minute pada tahun 1942 saat berusia 9 tahun. Sepanjang karirnya selama puluhan tahun, ia dinominasikan untuk Academy Award dalam kategori aktris terbaik sebanyak lima kali dan memenangkan penghargaan tersebut dua kali. Pada tahun 1961 untuk penampilannya dalam drama Butterfield 8 dan pada tahun 1967 untuk karyanya dalam Who's Afraid of Virginia Woolf?

Menjadi bintang terkenal, kehidupan pribadi Elizabeth Taylor juga mencuri perhatian publik. Dia menikah delapan kali sepanjang hidupnya dengan tujuh pria berbeda, dan berjuang melawan kecanduan.

PEOPLE

Pilihan editor: Tak Cuma Gal Gadot, Madonna hingga Kim Kardashian Beri Dukungan ke Israel