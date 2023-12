Rekomendasi Film Dokumenter di Netflix untuk Akhir Pekan

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Netflix adalah salah satu platform streaming populer yang menawarkan berbagai genre film atau serial, salah satunya film dokumenter. Ada banyak jenis film dokumenter yang ada di Netflix. Mulai dari kisah kriminal, sejarah, investigasi, biografi, hingga ilmu pengetahuan. Bagi Anda yang berencana nonton film dokumenter, berikut adalah rekomendasi film dokumenter di Netflix terbaik yang bisa dijadikan pilihan.

Film Dokumenter di Netflix

Film dokumenter merupakan produksi film non-fiksi yang mendokumentasikan berbagai peristiwa nyata.

Tak heran, menonton film dokumenter di Netflix bisa menjadi pilihan menarik untuk mengisi waktu luang di akhir pekan. Berikut adalah rekomendasi film dokumenter terbaik di Netflix yang patut ditonton, diantaranya:

1. Ice Cold: Murder, Coffee and Jessica Wongso

Kasus kontroversial Kopi Sianida yang heboh pada tahun 2016, kini dijadikan sebuah film dokumenter yang dirilis di Netflix pada bulan September 2023. Film tersebut menceritakan kisah Jessica Wongso sebagai tersangka dan Mirna sebagai korban.

Film juga menceritakan momen persidangan yang penuh ketegangan, interogasi yang mendalam, dan pertanyaan-pertanyaan tanpa jawaban menantang penonton untuk memahami kasus yang mengguncang emosi dan pemikiran banyak orang.

2. American Murder: The Family Next Door

Baca Juga: Ini Peristiwa KM 50 yang Ditanyakan Anies Baswedan kepada Ganjar Saat Debat Capres

Salah satu film dokumenter yang wajib ditonton di Netflix adalah American Murder: The Family Next Door. Film karya dari sutradara Jenny Peoplewell ini mengadaptasi kisah nyata pembunuhan yang melibatkan sebuah keluarga.

Film berfokus pada kisah pada Chris Watts, seorang pria berusia 35 tahun yang tanpa belas kasihan membunuh istrinya yang sedang hamil serta kedua putri perempuannya. Chris, yang dikenal sebagai sosok yang penyayang terhadap keluarganya, ternyata memiliki sisi gelap yang tidak terlihat oleh banyak orang.

Dokumenter ini memanfaatkan rekaman video mentah selama proses investigasi, menjanjikan pengalaman yang penuh ketegangan dan mencekam bagi para penonton.

3. Ancient Apocalypse

Serial dokumenter yang diluncurkan di Netflix pada tahun 2022 imi mengisahkan perjalanan Graham Hancock, seorang jurnalis yang menjelajahi berbagai belahan dunia dengan tujuan mengumpulkan bukti keberadaan peradaban misterius yang lenyap selama Zaman Es kuno.

Salah satu episode dalam film dokumenter ini menyoroti kunjungan Graham ke Gunung Padang, sebuah situs arkeologis di Indonesia. Di sana, ia berusaha mencari jejak-jejak peradaban yang telah hilang, serta mempertimbangkan kemungkinan bencana yang mungkin telah menghancurkannya.

4. The Raincoat Killer: Chasing a Predator in Korea

Serial yang dirilis di Netflix pada tahun 2021 ini menggali kasus pembunuhan berantai yang mencuat dan menggegerkan masyarakat Korea pada tahun 2004.

Yoo Young Chul, yang menjadi pelaku kejam dalam kasus ini, sebelumnya telah menjadi subjek berbagai drama dan film Korea. Pada kasus pertamanya, ia terlibat dalam pembunuhan seorang profesor dan pasangannya pada bulan Januari 2003. Seri ini mengikuti jejak Yoo Young Chul ketika ia melanjutkan aksinya dengan membunuh seorang pelacur wanita yang memiliki pengalaman panjang.

5. Our Great National Parks

Iklan

Scroll Untuk Melanjutkan

Our Great National Parks merupakan film dokumenter yang menceritakan tentang penjelajahan berbagai taman nasional yang tersebar di seluruh dunia, termasuk Teluk Monterey di California, Taman Nasional Tsavo di Kenya, dan Patagonia Chile.

Selain itu, dokumenter ini juga menyelami keindahan alam yang dimiliki oleh Taman Nasional Gunung Leuser di Aceh, Indonesia. Serial ini merupakan bagian dari inisiatif yang dipimpin oleh Barack Obama untuk meningkatkan kesadaran mengenai perubahan iklim yang disebabkan oleh aktivitas manusia.

6. I Am a Killer

Rekomendasi film dokumenter Netflix selanjutnya adalah I Am a Killer. Film ini menceritakan perjalanan hukuman mati Dave Wayne Sigler karena terlibat dalam pembunuhan berdarah dingin pada tahun 1990.

Merasa bersalah, Sigler mengaku kepada polisi perbuatannya, dan pada tahun 1991, dijatuhi hukuman mati.

Namun, pada 1993, Texas mengubah hukuman Sigler menjadi penjara seumur hidup. Di film ini, ia berbicara tentang pengalaman hidupnya, serta mengungkapkan motif di balik tindakan kejahatannya yang ternyata sangat berbeda dari persepsi umum.

7. Under Pressure: The U.S Women’s World Cup Team

Bagi Anda pecinta film dokumenter olahraga, film Under Pressure: The U.S Women’s World Cup Team bisa jadi pilihan menarik. Film ini menceritakan para pemain dan pelatih Tim Nasional Wanita AS dan mengungkap pandangan mendalam tentang tim paling berprestasi dalam sejarah sepak bola.

Serial ini juga akan menampilkan semua persiapan pribadi dan tim menuju Piala Dunia FIFA 2023. Film juga, menceritakan bagaimana mereka terus mendobrak kesetaraan dalam olahraga bagi perempuan di masa depan.

Demikian rekomendasi film dokumenter di Netflix yang bisa dijadikan referensi. Film tersebut bisa Anda tonton untuk, mengisi waktu luang. Semoga bermanfaat.

RIZKI DEWI

Pilihan Editor: Selain Shah Rukh Khan, Atlee Kumar Sang Sutradara Mengantar Film Jawan Tembus Lebih Rp 2 Trilun