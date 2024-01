Serial Dokumenter Bon Jovi Tayang pada April 2024

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Serial dokumenter Bon Jovi Thank you, Goodnight: The Bon Jovi Story akan ditayangkan di layanan streaming Hulu pada April 2024. Dikutip dari Billboard, Gotham Chopra dari Religion of Sports (ROS) akan memimpin dokumenter yang mengisahkan kebangkitan Bon Jovi dari klub-klub di New Jersey. Serial ini menceritakan semua kemenangan dan kerja keras sepanjang perjalanan mereka, termasuk kepergian anggota pendiri, yakni gitaris bass Alec John Such.

Serial Bon Jovi

Dikutip dari People, dokumentasi pertama mengenai sejarah band dengan kerja sama penuh dari semua anggota dulu dan sekarang, termasuk pentolan Jon Bon Jovi.

Produksi akan mencakup video pribadi selama 40 tahun. Demo yang belum pernah dirilis, lirik asli, dan foto yang belum pernah dilihat sebelumnya menceritakan perjalanan. "Serial ini menghidupkan kembali kemenangan dan kemunduran, kesuksesan terbesar, kekecewaan terbesar, dan momen perselisihan paling umum," keterangan dalam deskripsi serial ini.

Bon Jovi juga pernah merilis film dokumenter lainnya, Bon Jovi: No End in Sight yang dirilis pada September 2022. Ada pula Bon Jovi: When We Were Beautiful dirilis pada 2009. Pada November, salah satu pendiri grup Bon Jovi, gitaris Richie Sambora, mengatakan, tur reuni Bon Jovi bukan keinginan yang mustahil.

"Ada film dokumenter yang sedang dibuat tentang band dan hal-hal yang pernah diikuti. Orang-orang ingin datang melihat kami bermain. Itu akan membuat semua orang senang,” kata Sambora.

Vokalis Jon Bon Jovi, dinobatkan sebagai MusiCares Person of the Year 2024 pada bulan Oktober. Bintang rock itu akan diberi penghargaan oleh organisasi filantropi Recording Academy pada acara amal mereka pada 2 Februari, yang diadakan dua hari sebelum Grammy Awards ke-66.

ANTARA | BILLBOARD

