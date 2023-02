TXT Jadi Grup Idola Korea Kedua dalam Sejarah yang Bertahan di 3 Besar Billboard 200 Selama 2 Pekan

TEMPO.CO, Jakarta - Tomorrow X Together (TXT) menjadi grup K-Pop laki-laki kedua yang bertahan di peringkat 3 besar Billboard 200 selama 2 pekan berturut melalui mini album terbaru, The Name Chapter: TEMPTATION. Pencapaian ini hanya dimiliki oleh TXT dan BTS, senior mereka dari label yang sama, HYBE Entertainment Label.

Jawara di Billboard Gusur SZA

Sabtu pekan lalu, 5 Februari 2023, Tomorrow X Together berhasil debut di peringkat no. 1 Billboard dan menggantikan SZA dengan lagu SOS yang sebelumnya menduduki posisi tersebut selama 7 pekan lamanya. Mengutip Yonhap, The Name Chapter: TEMPTATION berhasil terjual lebih dari 2 juta copy.

Pencapaian ini sekaligus menempatkan TXT sebagai biggest earning U.S. week sejak terakhir dipegang oleh Taylor Swift lewat album Midnights (2022). Penjualan album yang dihitung dalam penentuan peringkat melingkupi penjualan fisik dan digital.

X

The Next Chapter: TEMPTATION memiliki 5 lagu di dalamnya, yaitu Devil by the Window, Happy Fools, Tinnitus, Farewell, Neverland, dan Sugar Rush Ride. Dikutip dari IBigHit, mini album kelima idol kenamaan Korea Tomorrow X Together ini menceritakan tentang gambaran masa muda yang berada di ambang kedewasaan. Mereka ingin menggambarkan keinginan para anak muda untuk menikmati masa sekarang dan menunda menjadi dewasa.

Harapan TXT Lewat Mini Albumnya

Selain itu, lewat album mini ini, mereka ingin pendengar ikut merasakan kenikmatan berlama-lama dalam kebebasan yang ada di Neverland. Menurut mereka, ini merupakan representasi dari generasi saat ini yang dituntut dewasa melalui tantangan dunia.

Lagu utama dari The Next Chapter: TEMPTATION, yakni Sugar Rush Ride berhasil menduduki peringkat pertama pada program musik Inkigayo dan peringkat pertama di platform musik terbesar Korea, yaitu Melon. Selain itu, mini album terbaru ini menjadi satu-satunya yang mampu mengejar pencapaian terakhir BTS sebelumnya lewat album BE (2020).

GABRIELLA AMANDA | BILLBOARD | SOOMPI | YONHAP NEWS AGENCY | IBIGHIT

Pilihan Editor: Profil Member TXT, Idol Grup Besutan BigHit Entertainment

Ikuti berita terkini dari Tempo.co di Google News, klik di sini.