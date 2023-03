Ngefans Suara D.O. dan Sehun EXO Sampai Nangis, Vidi Aldiano Minta Bantuan EXO-L

TEMPO.CO, Jakarta - Vidi Aldiano mengutarakan keinginannya untuk berkenalan dengan anggota EXO, yaitu D.O. dan Sehun. Hal ini diungkapkan Vidi lewat akun Twitternya.

"Pls banget kenalin gue ke D.O. and Sehun, vocals-nya bikin cry total," ujarnya diikuti emoji menangis, pada Rabu, 1 Maret 2023.

Vidi Aldiano Ungkap Suka Suara D.O dan Sehun EXO

Suami dari Sheila Dara ini mengungkapkan rasa sukanya pada suara anggota EXO, D.O. dan Sehun. Vidi awalnya melakukan reaksi lewat program Youtubenya, Vidi-O. Penyanyi lagu Salam Kenal ini juga mengutarakan pendapatnya tentang kemampuan vokal yang dimiliki oleh D.O. EXO "Bagus banget suaranya, bagus banget. I love I love I love," ujarnya sepanjang video reaksi.

Sementara itu, Vidi Aldiano salah fokus dengan Sehun EXO yang menurutnya memiliki wajah familiar. "Dia orang Amerika atau apa sih? Bahasa Inggrisnya bagus loh soalnya. Keren nih orangnya, Sehun Sehun ini ya," kata Vidi.

Dalam video tersebut, penyanyi lag Nuansa Bening menyatakan kesukaannya dengan lagu Tempo. Dirinya merasa lagu Tempo memperlihatkan vokal tiap anggota dan memiliki banyak layering. "Aduh enak banget chord-nya, melodinya. Ini gua enggak tau main vocal-nya siapa, tapi gua suka banget lagi," katanya.

Teman dari Putri Tanjung ini melanjutkan penilaiannya secara keseluruhan di akhir. "Ini gua sangat amat menghargai sekali, kalau visual kayak keren aja semua, gua enggak ngerti ceritanya jujur. Tapi kalau soal layering lagu, gila sih... gila loh..., dan vokalnya ini kayak semuanya bagus."

Reaksi EXO-L

Melihat idola favoritnya mendapat perhatian dari Vidi Aldiano, EXO-L mengutarakan dukungan mereka lewat kolom komentar di berbagai media sosial penyanyi tersebut. Beberapa mengharapkan Vidi Aldiano dapat lebih mendalami EXO lewat lagu-lagu lain. "Hai Kak Vidi, bahagia banget akhirnya bisa liat reaction-nya and the reaction was exactly what I expected (reaksinya sesuai dengan dugaanku)," tulis akun Twitter @temankso***.

EXO-L juga beramai-ramai merekomendasikan lagu yang pantas untuk ditonton oleh Vidi Aldiano di video selanjutnya. Sementara itu, video Vidi-O-Reaction episode EXO telah ditonton sebanyak 320 ribu kali setelah dirilis pada Selasa, 28 Februari 2023.

