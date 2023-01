Deretan Fakta Unik Grup K-Pop EXO

TEMPO.CO, Jakarta - Setelah Baekhyun selesai wajib militer tahun ini, peluang EXO akan comeback dengan anggota lengkap. Tahun 2023 akan menjadi momentum EXO untuk makin bersinar dalam blantika K-Pop.

Tapi sebelum itu, Sehun dan Chanyeol atau EXO-SC akan berkunjung ke Jakarta pada Sabtu, 4 Februari 2023. Para penggemar atau EXO-L bisa bertemu dengan dua anggota EXO itu dalam acara fan meeting dan konser EXO-SC Back to Back Fancon di Ancol Beach City International Stadium.

EXO adalah boy grup Korea Selatan dan Cina yang berbasis di Seoul.EXO memulai debutnya pada 2012. Menurut Newsen, kehadiran EXO di bawah naungan SM Entertainment menjadi saingan YG Entertainment.

Grup EXO-SC. (Soompi)

Baca: 5 Fakta tentang Winter Aespa, Musim Dingin hingga Penggemar EXO

Fakta unik EXO

1. EXO-K dan EXO-M

CEO SM Entertainment, Lee Soo Man membagi menjadi dua subgrup, tapi mempromosikan musik secara bersamaan di Korea Selatan dan Cina dengan membawakan lagu dalam bahasa Korea dan Mandarin. EXO dibagi menjadi unit kembar yang dikenal sebagai EXO-K dan EXO-M. K adalah singkatan dari Korea, sedangkan M diartikan berbahasa Mandarin.

2. Gabungan genre

Mengutip Naver, EXO tiga vokalis utama grup, yaitu D.O., Chen, dan Baekhyun telah menerima pujian dari tokoh industri dan berbagai media. Hal itu dari pilihan lagu diskografi EXO yang memiliki genre beragam, yaitu rap, hip hop, rock, dan R&B. Misalnya, Power yang memadukan beberapa genre sehingga liriknya dianggap mudah diingat.

3. Winter Olympics 2018

Mengutip Billboard, pada 2018, EXO pernah menjadi K-Pop bersama CL dalam upacara penutupan Winter Olympics 2018 di Pyeongchang pada 25 Februari.

4. Guinness Book of World Records

Mengutip situs web Guinness Book of World Records, EXO mendapat tempat di Guinness World Records memenangi penghargaan Daesang (hadiah utama) terbanyak di Mnet Asian Music Awards. Mereka menerima lima Daesang untuk Album of the Year dari 201 hingga 2016. Artist of the Year pada 2014. Sejak itu, mereka juga menambahkan satu Daesang lagi untuk Album of the Year pada 2017.

5. Selalu berbeda konsep album

Mengutip Elite Daily, setiap comeback mereka memiliki konsep yang spesial. Misalnya, album terbaru Don't Mess Up My Tempo yang dirilis pada November 2018. Sejalan dengan ini, grup tersebut merilis tiga gambar teaser yang berbeda pada 4 Oktober 2018. Album ini pun memiliki konsep berbeda dari album sebelumnya, mengangkat tema bikers.

Mengutip Soompi, Lay tidak ditampilkan dalam pengambilan ketiga gambar grup ini. SM Entertainment mengonfirmasi, video musik akan menampilkan kesembilan anggota dan Lay akan merekam versi Cina dari musik baru mereka. EXO juga sebelumnya telah meluncurkan logo baru untuk album ini. Selalu ada sesuatu yang berbeda di setiap albumnya yang diminati para penggemar.

Baca: Harga Tiket Fancon EXO-SC di Jakarta, Bisa Dibeli Mulai 6 Januari 2023

Selalu update info terkini. Simak breaking news dan berita pilihan dari Tempo.co di kanal Telegram “http://tempo.co/”. Klik https://t.me/tempodotcoupdate untuk bergabung. Anda perlu meng-install aplikasi Telegram terlebih dahulu.