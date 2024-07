6 Member EXO dan Drama Korea yang Mereka Bintangi

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Sudah 12 tahun, boygroup EXO telah berada di industri K-Pop. Saat SM Entertainment memperkenalkan mereka di publik pada 2012 lalu, EXO muncul dengan enam member EXO-K dan enam member EXO-M.

Tetapi setahun kemudian dua member keluar dan satu member menyusulnya di tahun 2015, hingga EXO kini beranggotakan Suho, D.O., Lay, Xiumin, Chen, Chanyeol, Baekhyun, Sehun, dan Kai. 12 tahun berlalu, member EXO juga mencoba peruntungan di bidang seni peran. Berikut 6 member EXO yang sempat bermain drama Korea dan membuktikan kemapuan akting mereka.

1. D.O.

Menjadi member pertama yang memutuskan terjun di bidang akting, penampilan Do Kyung-Soo banjir pujian usia tampil dalam drama It's Okay, This is Love bersama Gong Hyo Jin dan Jo In Sung. Lalu dramanya My Annoying Brother berhasil membuat D.O. memenangkan penghargaan bergengsi dalam Blue Dragon Film Awards kategori best new actor. Adapun drama Korea yang pernah dibintangi D.O. dikutip dari Asian Wiki yakni To The Beautiful You, EXO Next Door, Hello Monster, 100 Days My Prince, dan Bad Prosecutor.

2. Suho

Member selanjutnya yang menunjukkan ketertarikan di akting adalah Suho yang tak lain adalah leader EXO. Bahkan Suho telah sering mengikuti drama musikal untuk mengasah bakatnya tersebut di sela-sela kegiatan grup dan individunya. Dikutip dari Mydramalist, Suho juga tampil perdana dalam drama To the Beautiful You bareng D.O., Prime Minister and I, EXO Next Door, The Universe's Star, Rich Man, How Are You Bread, Behind Your Touch, dan teranyar Missing Crown Prince.

3. Xiumin

Member yang kerap dijuluki oleh fake maknae (memiliki vitur baby face padahal member tertua di EXO), Xiumin juga menunjukkan keaktifannya sebagai seorang aktor. Dilansir dari viki.com, Xiumin memulai debut akting filmnya pada 2016 lalu dengan judul Kim Sun Dal. Tahun 2023, Xiumin debut drama pertama kali dalam serial CEO-dol Mart yang mengisahkan mantan idol banting stir jadi pemilik supermarket. Teranyar Xiumin mengonfirmasi kembalinya dalam seni peran lewat drama Heo Restaurant sebagai aktor utama pemilik restoran.

4. Chanyeol

Chanyeol meraih popularitas usai bintangi film China berjudul So, I Married An Anti Fans. Member yang memegang posisi rapper di EXO ini juga debut dalam drama To the Beautiful You, lalu debut film Salut D'Amour. Pada 2017 Chanyeol bintangi drama Missing Nine dan 2018 ia juga bintangi Memories of the Alhambra. Chanyeol sempat mencecap peran utama ketika bintangi EXO Next Door yang berpasangan dengan Moon Ga-Young.

5. Kai

Dijuluki machine dance karena skil menari yang banyak dipuji, Kai EXO juga membuktikan kemampuannya dalam berakting tak bisa diremehkan begitu saja. Kai bahkan sempat debut dalam Drama Jepang dengan judul Haru ga Kita. Sedangkan di drama Korea, kariernya dimulai dari To the Beautiful You, EXO Next Door, Choco Bank, Andante, dan terbaru Miracle That We Met. Saat ini Kai tengah menjalani wajib militernya dan akan usai di awal tahun 2025 nanti.

6. Sehun

Member termuda Oh Sehun sebelum memutuskan wajib militer sempat ambil proyek drama Korea bergenre romansa remaja berjudul All That We Loved. Sebelumnya ia juga membintangi film Korea berjudul The Pirates: The Last Royal Treasure dan berpasangan dengan Chae Soo Bin. Adapun judul drakor lain yang dibintangi Sehun adalah To the Beautiful You, Dokgo Rewind, dan Now We Are Breaking Up.

