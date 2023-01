2 Penghargaan Dimenangkan Agnez Mo dalam WPVR 2022 Year-End Pinnacle Awards

TEMPO.CO, Jakarta - Penyanyi, Agnez Mo meraih 2 penghargaan sekaligus dalam ajang WPVR 2022 Year-End Pinnacle Awards. Ia menang sebagai Best Solo Artist atau Artis Solo Terbaik dan R&B Song of The Year atau Lagu R&B Terbaik Tahun Ini untuk Patience.

"Terima kasih untuk semua cinta! Artis Solo Terbaik dan Lagu R&B Terbaik Tahun Ini. Cara yang bagus untuk memulai tahun 2023. Merupakan suatu kehormatan untuk dinominasikan di antara bintang-bintang ini, tetapi memenangkan 2 dari 4 nominasi adalah anugerah," tulis Agnez Mo di Instagram pada Selasa, 31 Januari 2023.

Ungkapan kebahagiannya itu dilengkapi dengan foto poster ketika Agnez disandingkan dengan para penerima nominasi lain. Selain mendapatkan kategori Artis Solo Terbaik dan Lagu R&B Terbaik Tahun Ini, pemilik nama asli Agnes Monica ini juga meraih 2 nominasi lain, yaitu Artis R&B Terbaik atau Best R&B Artist dan Lagu Terbaik Tahun Ini atau Song of The Year untuk Patience.

Agnez Mo Utamakan Konsistensi

"Ini bukan tentang menjadi yang tercepat, ini tentang menjadi yang terjauh #konsistensi," tulis Agnez. Penyanyi 36 tahun ini menambahkan sebuah catatan di akhir unggahannya di mana lagu Patience miliknya menggambarkan arti sesungguhnya. Ia menyebutkan kalau Patience menempati posisi 9 dari 10 teratas di tangga lagu Radio R&B AS dan posisi ke-38 dari 50 teratas sebagai lagu R&B yang paling banyak diputar sepanjang 2022 berdasarkan basis media.

"Bukankah lucu, bahwa lagu itu berjudul Kesabaran (Patience) dan ketika saya melakukan hal itu, lagu ini benar-benar membuat saya mendapatkan TOP 10 #9 pertama saya di tangga lagu R&B Radio AS, dan 50 teratas saya #38 R&B yang paling banyak diputar lagu sepanjang tahun 2022 berdasarkan MEDIA BASE!?!!)," tulisnya.

Agnez Mo Kalahkan Justin Bieber hingga Beyonce

Dalam ajang WPVR 2022 Year-End Pinnacle Awards, Agnez Mo bersaing dengan Dua Lipa, Ed Sheeran, Harry Styles, dan Justin Bieber dalam kategori Artis Solo Terbaik. Agnez juga bersaing dengan Beyonce, Chris Brown ft. Wizkid, Doja Cat, serta Lizzo untuk kategori lagu R&B.

WPVR 2022 Year-End Pinnacle Awards merupakan penghargaan yang dipersembahkan WPVR NY Platinum Vibes Radio, sebuah program siaran radio yang berbasis di New York, Amerika Serikat. Selain Agnez Mo, penyanyi asal Indonesia lain, yaitu Sorenza Nuryanti juga memenangkan kategori Lagu Indie Pop Terbaik Tahun Ini atau Indie Pop Song of The Year untuk single Reality Show (FF version) di WPVR 2022 Year-End Pinnacle Awards.

