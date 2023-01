Harga Tiket Konser NCT Dream di Jakarta, Dijual Mulai 4 Februari 2023

TEMPO.CO, Jakarta - Grup idola K-pop, NCT Dream akan menggelar konser selama tiga hari, 4-6 Maret 2023 di Indonesia Convention Exhibition (ICE) BSD, Tangerang. Promotor Dyandra Global Edutainment telah merilis harga tiket konser NCT Dream di Instagram resminya, Rabu, 25 Januari 2023.

Tiket konser NCT Dream Tour ‘The Dream Show2 : In a Dream’ in Jakarta akan mulai dijual pada Sabtu, 4 Februari 2023 pukul 14.00 WIB. Promotor menyediakan total 6 kategori tiket dengan harga termurah Rp 1 juta hingga yang termahal Rp 2,75 juta.

Harga Tiket Konser NCT Dream di Jakarta

CAT 1 (standing): Rp 2.750.000

CAT 2 (standing): Rp 2.550.000

CAT 3 (seated): Rp 2.450.000

CAT 4 (standing): Rp 1.700.000

CAT 5 (seated): Rp 1.500.000

CAT 6 (seated): Rp 1.000.000

Semua harga di atas belum termasuk pajak pemerintah 15 persen dan biaya platform tiket 4 persen. Tiket yang dibeli tidak dapat ditukar, dikembalikan, atau dibatalkan.

Cara Beli Tiket Konser NCT Dream di Jakarta

Tiket konser NCT Dream di Jakarta dapat dibeli secara online melalui Livin' by Mandiri dan Loket.com. Untuk CAT 1 dan CAT 2 hanya dapat dibeli di Livin' by Mandiri, dengan Bank Mandiri sebagai metode pembayaran eksklusif. Sementara, untuk CAT 3, CAT 4, CAT 5, dan CAT 6 tersedia di Loket.com, dengan semua metode pembayaran. Satu akun hanya dapat membeli maksimal 4 tiket per transaksi.

Setiap pemegang tiket CAT 1, 2 dan 4 (festival/standing) akan mendapatkan nomor antrian atau queue number untuk memasuki area konser. Kemudian untuk pemegang tiket CAT 3, 5 dan 6 (tribun/seated) akan menerima nomor kursi.

Jadwal Konser NCT Dream di Jakarta

NCT Dream akan menggelar konser selama tiga hari di Jakarta. Grup di bawah naungan SM Entertainment yang beranggotakan Mark, Renjun, Jeno, Haechan, Jaemin, Chenle, dan Jisung ini akan menyapa penggemarnya di Indonesia mulai Sabtu, 4 Maret 2023 hingga Senin, 6 Maret 2023. Untuk hari pertama dan kedua, konser akan dimulai pukul 18.30 WIB, sementara hari terakhir dimulai lebih awal yaitu pukul 15.00 WIB.

