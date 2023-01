9 Rekomendasi Film Keluarga Netflix yang Seru Ditonton Bersama di Rumah

TEMPO.CO, Jakarta - Film bertema keluarga memang menjadi salah satu genre yang disukai semua kalangan. Tentu, tontonan tersebut cukup dicari terutama melalui tayangan berbayar, Netflix. Netflix memberikan beragam film seru dari semua genre termasuk film keluarga maupun anak-anak. Apa saja film Netflix bertema keluarga yang layak ditonton?

Film Netflix untuk Keluarga

Berikut daftar dan ulasan rekomendasi film keluarga Netflix yang cocok ditonton di rumah.

1. All's Well Ends Well

Film Netflix pertama yang cocok ditonton keluarga yakni All's Well Ends Well. Film asal Hong Kong ini memiliki alur cerita intim, komedi, dan kekeluargaan. Film tersebut menceritakan kehidupan cinta anak muda yang mengalami jatuh-bangun dari pertemuan pertama, jatuh cinta, dan aspek kehidupan sepasang kekasih yang cocok juga ditonton bersama pasangan Anda. Lebih asyiknya, All's Well Ends Well dibintangi oleh aktor utama, yaitu Donnie Yen, Louis Koo, dan Sandra Ng.





2. Kung Fu Hustle

Poster film Kung Fu Hustle. Foto: Wikipedia.

Film Kung Fu Hustle memiliki cerita yang rumit dari Stephen Chow seorang sutradara, produser, dan penulis film ini yang dirilis pada 2004. Kung Fu Hustle menceritakan seorang pengangguran yang ingin mengisi kekosongan waktu dengan bergabung Geng Kapak. Latar belakang alur cerita film tersebut mengangkat situasi Shanghai tahun 1930-an diiringi seni bela diri, komedi, dan musik tradisional khas Tionghoa.





3. Crazy Rich Asians

Adegan film Crazy Rich Asians. Warner Bros. Entertainment via AP

Film Crazy Rich Asians merupakan film produksi Amerika tahun 2018 berdasarkan adaptasi Novel Kaya Tujuh Turunan karya Kevin Kwan 2013. Kesuksesan film Crazy Rich Asians dicampurtangani oleh sutradara Jon M. Chu serta dibintangi oleh Constance Wu, Henry Golding, dan Gemma Chan, Lisa Lu. Tidak kalah penting bagi film, yaitu peran penulis naskahnya seperti Adele Lim dan Peter Chiarelli. Crazy Rich Asians juga menceritakan seorang profesor, kisah keluarga terkaya, serta perselingkuhan.

4. The Karate Kid

Poster film The Karate Kid. Foto: Wikipedia.

Karate Kid bisa menjadi alternatif film keluarga Netflix di rumah. Film ini diproduksi di Amerika 2010 berdasarkan adaptasi film seni bela diri China, The Kung Fu Dream. Film tersebut disutradarai oleh Harald Zwart dengan aktor utama, yaitu Jaden Smith kolaborasi dengan Jackie Chan. Dikisahkan bahwa remaja usia 12 tahun, yaitu Dre Parker bersama ibunya ditabrak oleh preman setempat. Dari peristiwa itulah Dre Parker mendapat pengajaran dari Mr. Han tentang rahasia seni bela diri.

5. Cek Toko Sebelah

Poster film Cek Toko Sebelah. Twitter.com



Cek Toko Sebelah merupakan film komedi yang diproduksi Indonesia. Cek Toko Sebelah rilis pada 28 Desember 2016 dan disutradarai oleh Ernest Prakasa. Film tersebut menceritakan kehidupan keluarga Tionghoa yang sangat stagnan seperti berujung melanjutkan usaha dagang orang tua. Film tersebut juga mengangkat kisah cinta serta kehidupan perkuliahan yang diaktori oleh Ernest Prakasa dan Gisella Anastasia.





6. Kung Fu Panda

Kung Fu Panda: The Dragon Knight. Dok. Netflix.

Film keluarga berikutnya adalah Kung Fu Panda, Film animasi ini di adaptasi dari film komedi Wuxia Animasi Komputer Amerika 2008. Kemudian, dalam versi ini mengangkat latar belakang China kuno yang dihuni oleh hewan-hewan liar seperti panda penyuka kung fu bernama Po yang melawan Tai Lung seorang prajurit Kung Fu jahat. Kung Fu Panda disutradarai oleh John Stevenson dan Mark Osborne serta pengisi suara antara lain Jack Black, Dustin Hoffman, Angelina Jolie, dan lainnya.





7. CJ7

CJ7 merupakan film adventure yang disisipi komedi dirilis tahun 2018. CJ7 disutradarai oleh Stephen Chow yang juga menjadi aktor utama dengan Yuqi Zhang dan Jiao Xu. Film tersebut mengangkat kisah sedih kehidupan seorang Dicky sebagai anak tukang proyek bangunan. Bersama Chow Ti bapaknya, Dicky hidup miskin hingga tidak mampu membayar biaya sekolah. Namun, perjuangan Chow Ti mampu menjadikan Dicky tetap belajar di sekolah unggul. Di akhir kesedihan, Dicky dikagetkan dengan kehadiran alien bernama CJ7 yang selalu membantunya.





8. Last Train Home

Poster film The Last Train Home. Foto: Wikipedia.

Film Last Train Home merupakan film dokumenter Kanada yang dramatis dan dirilis pada 2009. Kemudian, film tersebut diadaptasi oleh China dengan Lixin Fan sebagai sutradara. Sebagai penghargaan atas prestasinya, film ini masuk kategori Fitur Dokumenter Terbaik di IDFA 2009 dan telah didistribusikan oleh Zeitgeist Films di AS. Last Train Home mengangkat kisah eksodus dari 130 juta pekerja migran China yang pulang ke tempat tinggal asal setiap musim semi untuk merayakan tahun baru. Juga menceritakan anak yang ditinggal orang tuanya merantau untuk bekerja di pabrik garmen bertahun-tahun.





9. The Last Barongsai

Rekomendasi film keluarga Netflix terakhir yang bisa Anda tonton adalah The Last Barongsai. Film ini merupakan film garapan anak bangsa dengan Ario Rubbik sebagai sutradaranya. The Last Barongsai menceritakan tentang Kho Huan yang sedang resah untuk meneruskan tradisi dan budaya keluarga dengan mengikuti kejuaraan Barongsai atau menyekolahkan putranya Aguan ke Singapura. Hal tersebut terjadi karena adanya masalah keuangan. Film ini dimainkan oleh beberapa aktor dan aktris terkenal seperti Dion Wiyoko, Rano Karno, Aziz Gagap, Tyo Pakusadewo, Vinesa Inez dan Hengky Solaeman.

VIVIA AGARTA F | ALFI MUNA SYARIFAH

Baca: 5 Fakta Menarik Crazy Rich Asians, Film tentang Cinta Beda Kasta

Ikuti berita terkini dari Tempo di Google News, klik di sini.