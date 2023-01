Pemeran Utama Gyeongseong Creature: Mengenal Park Seo Joon dan Han So Hee

TEMPO.CO, Jakarta - Drama Korea Gyeongseong Creature dibintangi oleh Park Seo Joon dan Han So Hee. Mengutip Lifestyle Asia, drama ini menyajikan latar musim semi pada 1945 di Gyeongseong, nama lama Seoul.

Park Seo Joon dikenal melalui peran utamanya di Itaewon Class dan What’s Wrong with Secretary Kim. Ia berperan sebagai Jang Tae-sang, seorang kepala pasar dagang Golden Jade House dan juga orang terkaya di Gyeongseong. Tae-sang dikenal suka mendahulukan uang daripada keadilan. Tapi, situasi berubah ketika ia bertemu dengan Yun Chae-ok dalam penyelidikan orang-orang yang hilang. Yun Chae-ok diperankan oleh Han So Hee.

Han So Hee pun dikenal melalui beragam serial Netflix, seperti My Name, The World of the Married, dan Nevertheless. Di drama ini, Han So Hee berperan sebagai Yun Chae-ok, seorang pemburu hadiah dengan keahlian menemukan orang hilang. Chae-ok juga bermata tajam dan mampu bertahan hidup lantaran pengalaman masa kecilnya yang sulit ketika menjelajahi Manchuria dan Shanghai bersama sang ayah.

Drama Korea ini mengisahkan tentang kumpulan penduduk kota menghadapi makhluk jahat yang lahir dari keserakahan manusia.

Profil bintang Gyeongseong Creature

Park Seo Joon

Park Seo Joon lahir pada 16 Desember 1988 di Seoul, Korea Selatan. Ia telah memulai wajib militernya pada 2008. Tiga tahun setelah itu, ia langsung memulai debutnya dalam dunia hiburan. Kala itu, ia tampil di video musik single Bang Yong-guk I Remember. Tahun berikutnya, ia terjun dalam dunia seni peran dan memainkan beberapa serial, seperti Dream High 2 (2012), Pots of Gold (2013), A Witch's Love (2014), dan She Was Pretty (2015). Ia juga pernah menjadi pembawa acara Music Bank dari 2013 hingga 2015, dilansir Allkpop.

Joon baru mencapai puncak keemasannya sebagai aktor pada 2017, melalui drama Fight for My Way. Serial televisi itu pun menjadi hit besar di Korea Selatan dan menempati peringkat teratas. Pada tahun yang sama, ia juga memainkan peran utama layar lebar pertamanya, Midnight Runners. Mengutip Korean Film, ia berhasil memenangi penghargaan Aktor Pendatang Baru Terbaik di Grand Bell Awards dan Korean Association of Film Critics Awards.

Pada 2018, Joon membintangi drama komedi romantis What's Wrong with Secretary Kim. Sama seperti Fight for My Way, serial ini juga menjadi hit. Park Seo Joon menerima ulasan positif dari para kritikus, dikutip dari Chosunilbo. Joon membintangi beberapa film dan serial dengan genre berbeda, yaitu The Divine Fury (2019), Parasite (2019), dan Itaewon Class (2020). Berkat perannya dalam serial terakhir itu, ia berhasil dinominasikan sebagai Aktor Terbaik - Televisi di Baeksang Arts Awards ke-56, dikutip dari Korea Times

Han So Hee

Pemilik nama asli Lee So Hee ini lahir pada 18 November 1994 di Ulsan, Korea Selatan. Ia pernah menempuh pendidikan di Ulsan Girls' High School dan Ulsan High School of Arts. Ia pertama kali terjun ke dunia hiburan melalui video musik SHINee Tell Me What To Do pada 2016.

Ia melakukan debut aktingnya dalam peran kecil di Reunited Worlds (2017). Ia mendapat peran utama pertamanya di Money Flower pada 2017. Satu tahun setelah itu, ia membintangi 100 Days My Prince, sebagaimana dilansir Naver. Selanjutnya, ia membintangi After The Rain (2019) dan Abyss (2019).

Pada 2020, Han Soo Hee membintangi drama hit The World of the Married. Ia berhasil mendapat pengakuan luas berkat kesuksesan besar drama tersebut, dikutip dari Korea Herald. Pada 2021, ia membintangi serial percintaan Nevertheless dan serial aksi My Name. Pada 2022, ia muncul dalam Soundtrack seri mini empat episode Disney+ #1 bersama Park Hyung-sik.

