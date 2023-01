Sinopsis Gyeongseong Creature: Drama Korea Thriller yang Dibintangi Park Seo Joon dan Han So Hee

TEMPO.CO, Jakarta - Gyeongseong Creature menjadi salah satu drama Korea yang memikat. Sebab, season 1 drama ini belum dirilis, pihak produksi film sudah mengonfirmasi lanjutannya. Nanti akan ada season 2 yang membuat sebagian besar orang penasaran dengan cerita dalam drama itu.

Mengutip Lifestyle Asia, drama ini menyajikan latar musim semi pada 1945 di Gyeongseong, nama lama Seoul. Drama Korea ini mengisahkan tentang kumpulan penduduk kota menghadapi makhluk jahat yang lahir dari keserakahan manusia.

Sinopsis Gyeongseong Creature

Netflix dalam siaran resminya pun menyebut para pemain bintang yang akan beradu peran dalam drama itu. Park Seo Joon dikenal melalui peran utamanya di Itaewon Class dan What’s Wrong with Secretary Kim.

Ia berperan sebagai Jang Tae-sang, seorang kepala pasar dagang Golden Jade House dan juga orang terkaya di Gyeongseong. Tae-sang dikenal suka mendahulukan uang daripada keadilan. Tapi, situasi berubah ketika ia bertemu dengan Yun Chae-ok dalam penyelidikan orang-orang yang hilang. Yun Chae-ok diperankan oleh Han So Hee.

Baca: Netflix Umumkan Daftar Aktor Papan Atas di Drama Gyeongseong Creature

Han So Hee pun dikenal melalui beragam serial Netflix, seperti My Name, The World of the Married, dan Nevertheless. Di drama ini, Han So Hee berperan sebagai Yun Chae-ok, seorang pemburu hadiah dengan keahlian menemukan orang hilang. Chae-ok juga bermata tajam dan mampu bertahan hidup lantaran pengalaman masa kecilnya yang sulit ketika menjelajahi Manchuria dan Shanghai bersama sang ayah.

Mengutip Antara, aksi kedua pemeran utama tersebut diperkuat dengan aktor pendukung lainnya, yaitu Claudia Kim dan Wi Ha Jun. Claudia Kim dalam Gyeongseong Creature berperan sebagai Maeda, istri pejabat yang berkuasa di Gyeongseong ketika masa kolonial berlangsung.

Aktris itu pun telah banyak bermain di film-film ternama kelas dunia, seperti Avengers: Age of Ultron, Fantastic Beasts: The Crimes of Grindelwald, dan serial Netflix Marco Polo. Belakangan Wi Ha Jun mencuri perhatian melalui aksinya dalam Squid Game dan Little Women. Kini, dalam drama ini, Ha Jun akan memainkan karakter Gwon Jun-taek, sahabat Tae-sang. Ia membantu Tae-sang dalam rencana menyelamatkan orang-orang yang hilang.

Drama Korea atau drakor bergenre thriller ini digarap oleh penulis Kang Eun K yang telah menulis drama Dr. Romantic dan Kang Chi, the Beginning. Sutradara drama oleh Chung Dong Yoon. Drama itu telah selesai produksinya yang berlangsung antara Januari 2022 hingga Oktober 2022.

Baca: Park Seo Joon Berhadapan dengan Han So Hee di Cuplikan Perdana Drama Gyeongseong Creature

Selalu update info terkini. Simak breaking news dan berita pilihan dari Tempo.co di kanal Telegram “http://tempo.co/”. Klik https://t.me/tempodotcoupdate untuk bergabung. Anda perlu meng-install aplikasi Telegram terlebih dahulu.