Ryan Delon dan Sharena Jaga Keromantisan Rumah Tangga dengan Konsep 2-2-2

TEMPO.CO, Jakarta - Ryan Delon dan Sharena Gunawan punya cara sendiri untuk tetap menjaga keromantisan dalam rumah tangga mereka yang sudah menginjak usia 9 tahun. Pasangan yang telah dikaruniai dua buah hati ini sepakat untuk mulai menerapkan konsep 2-2-2.

"Sesuai deal, kita menjalani rule 2-2-2 to keep the romance alive… tsaaaelaahhh. Buat yang belum tau, mumpung anak-anak udah agak enak buat dititip-titip secara udah pada gede, kita harus date-night setiap 2 minggu sekali, nginep pas weekend bdua per-2 bulan sekali and go on a week trip bedua aja per 2 tahun," tulis Sharena pada Minggu, 15 Januari 2023.

Sharena Delon Rasakan Kembali Momen Malam Mingguan seperti Pacaran Dulu

Aktris yang akrab disapa Sharena Delon menunjukkan video singkat malam kencan pertamanya bersama Ryan Delon di tahun 2023 ini. Keduanya pergi berdua menikmati makan malam di sebuah restoran mewah. Selama di perjalanan hingga tiba di restoran, Sharena dan Ryan terus bergandengan tangan mesra. Setelah itu, mereka melanjutkan untuk nonton film di bioskop.

"Baru ngerasain yang date-night bentar aja nyenengin banget sih, sensasi seru pas siap-siapnya berasa kaya mau diajak kencan malem mingguan jaman pacaran dulu. Sok-sok kecentilan curly-in rambut tapi pas nyampe sana juga padahal udah lempeng lagi si rambut lemesku ini. Intinya pengen 'extra' aja gitu usahanya," tulis aktris 39 tahun itu.

Dalam kencan tersebut, Sharena dan Ryang memanfaatkan waktu berkualitas berdua untuk mengobrol banyak hal. Meski akhirnya kembali ke rumah lebih awal dari yang direncanakan, mereka pulang dengan perasan bahagia. "Abis early dinner sama nonton tadinya pengen lanjut nongkrong-nongkrong nonton live music or something cuma sama-sama ngantuk dan decide mau pulang aja, payah deh kita. But we had a great time!" tulis Sharena.

Sharena Delon dan suaminya Ryan Delon, serta kedua anaknya Ryshaka Dharma Situmeang, dan Sea Dedari Situmeang. Foto: Instagram/@mrssharena

Sharena Delon Jadi Paham Makna Soulmate Setelah Bertemu Ryan Delon

Ryan Delon dan Sharena menikah pada 13 Desember 2013. Keduanya mengucapkan janji suci bertepatan dengan hari ulang tahun Ryan. Saat perayaan ulang tahun pernikahan yang ke-9 bulan lalu, mereka mengajak putra-putrinya berlibur ke Bali.

"Udah 38 tahun kamu ada di dunia ini dan 9 tahunnya nikah sama aku.. kalo ditung sama pacarannya, berarti udah 1/4 hidup kita di dunia tuh bareng yaaa. Kadang suka aneh denger kata 'soulmate'.. tapi sejak sama kamu aku jadi beneran paham loh makna 'belahan jiwa'," tulis Sharena di Instagram.

Kehadiran Ryan Delon membuat Sharena merasa lebih lengkap dan sempurna. Ia bersyukur menjadi istri Ryan yang selalu ada di sisinya kapanpun dibutuhkan. "Aku kalo lagi gak sama kamu tuh kaya pincang, aneh aja rasanya. Berdua, kita sempurna. Aku happy banget Tuhan masangin kamu buat aku. Bisa banget memahat partner yang sebegitunya bisa ngertiin aku. Selalu siap ngasih tangan buat digandeng, dan bahu buat disenderin, bibir buat dikecup dan hati yang bahkan kamu udah bolehin aku yang megang sepenuhnya," tulis Sharena.

Ucapan ulang tahun dan anniversary pernikahan dari Sharena itu dibalas Ryan Delon dengan kalimat romantis juga. "Thank you bie, aku juga begitu… Kamu kelebihan dari kekuranganku Kita ada untuk saling melengkapi. Hati kita bersatu. Aku dan kamu… love you Bidadari," tulis Ryan Delon.

