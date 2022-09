Lepas Kepergian Sang Kakak Reza Gunawan, Sharena Delon Heran Ruangan Wangi Bunga

TEMPO.CO, Jakarta - Adik Reza Gunawan, Sharena Gunawan atau yang kini lebih sering disapa Sharena Delon melepas kepergian kakak tercintanya yang meninggal pada Selasa, 6 September 2022 pukul 11.53 WIB. Sharena mengaku mencium wangi bunga di ruangan Reza Gunawan kini disemayamkan padahal tidak ada bunga di tempat tersebut.

"Selamat jalan kakak sayang @rezagunawan. Kok bisa sih seruangan wangi bunga padahal gak ada bunga," tulis Sharena di Instagram Story pada Selasa, 6 September 2022.

Istri Ryan Delon itu mengunggah foto saat menggenggam tangan Reza Gunawan. Dari foto tersebut terlihat tangan Reza Gunawan mulai menguning. Reza Gunawan yang merupakan suami dari Dewi Lestari belum lama ini melanjutkan proses pemulihannya di rumah setelah menjalani perawatan selama lebih dari satu bulan karena stroke.

Sharena Delon yakin kalau Reza Gunawan saat ini sudah berada di tempat terbaik. Sebagai adik satu-satunya, Sharena berpesan kepada Reza Gunawan untuk tidak perlu khawatir dengan keluarga yang ditinggalkan. "Kakak udah di tempat yang indah pasti yaa.. Tidak perlu mengkhawatirkan kami, kami akan saling menjaga satu sama lain," tulis Sharena.

Mewakili keluarganya, ibu dua anak ini mengaku sudah ikhlas melepas kepergian Reza Gunawan untuk selama-lamanya meski rasa kehilangan tidak bisa ditutupi. "Kita ikhlas kakak... Walau dunia akan kehilangan kakak banget. Love you so much kakak sayang," tulisnya.

Dewi Lestari dan Reza Gunawan. Foto: Instagram Dewi Lestari.

Unggahan tersebut dilengkapi Sharena dengan lagu yang dinyanyikan dan diciptakan Reza Gunawan berjudul Selalu di Sini. "Yes, kita tau kakak selalu di sini," tulis Sharena.

Sharena sebelumnya hanya mengunggah foto langit malam yang dipenuhi cahaya bintang, beberapa jam setelah Reza Gunawan dinyatakan meninggal. Sharena tidak menuliskan apapun dalam foto tersebut namun banyak rekan selebritas yang menyampaikan belasungkawa kepada keluarga yang ditinggalkan khususnya Sharena di kolom komentar.

"Sayaaaang turut berduka cita yaaa.. yang kuatt , mas Reza gak sakit lagiii," tulis Dian Ayu Lestari. "Ikut berduka yah," tulis Sandra Dewi. "Sharen, turut berduka yang sedalam-dalamnya, kuat dan tabah ya," tulis Gita SInaga. "Turut berduka cita sedalam-dalamnya, stay strong ya sayang," tulis Ardina Rasti. "Gw salah 1 follower alm kakak kamu huhu Turut berdukaa citaaa yang sedalam-dalamnya ya sharenn," tulis Ayu Hastari.

Sementara sampai saat ini pihak keluarga baru menyampaikan kalau jenazah Reza Gunawan akan disemayamkan di Rumah Duka Grand Heaven, Jakarta Utara. Kabar ini disampaikan oleh Rima Melati Adams, istri penyanyi Marcell Siahaan yang merupakan mantan suami Dewi Lestari. "Bagi pelayat yang ingin melayat diharapkan langsung ke rumah duka Grand Heaven. Dikarenakan saat ini pihak keluarga sedang mempersiapkan keberangkatan jenazah ke rumah duka. Terima kasih," tulisnya di Instagram Story.

Baca juga: Reza Gunawan Meninggal, Anak Dewi Lestari Pernah Tulis Pesan Menyentuh

Ikuti berita terkini dari Tempo di Google News, klik di sini.