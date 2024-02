4 Kali Nonton Coldplay, Sharena Delon Bagi Tips Nikmati Konser dengan Nyaman

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Tidak hanya sekali, hingga awal tahun ini aktris sinetron Sharena Delon menyatakan sudah keempat kalinya menonton konser Coldplay. Sharena membagikan momen-momen bersama sang suami, Ryan Delon selama berada di Singapura untuk menikmati konser Coldplay.

Melalui sebuah video reels yang ia unggah di akun Instagram pribadinya pada Selasa, 6 Februari 2024 kemarin, Sharena membagikan beberapa tips yang menurutnya bisa berguna bagi siapa saja yang baru pertama kali ingin mendatangi sebuah konser.

“Udah 4x nonton @coldplay LIVE in concert dan 4-4x nya di festival karena pengen liat merekanya langsung bukan di screen. Butuh ketahanan fisik and strategi nih. Percayalah, tips2 ini penting!” tulisnya di kolom keterangan dengan judul “TIPS NONTON KONSER”.

Berikut beberapa tips nonton konser ala Sharena Delon:

1. Berangkat Lebih Awal

Hal ini penting agar tidak terburu-buru dan menghindari hal-hal yang tidak diinginkan seperti terjebak macet di jalan menuju venue. Atau setidaknya memiliki jarak waktu untuk harus mengurus hal-hal yang berhubungan dengan tiket sebelum memasuki area venue.

2. Naik MRT untuk Pulang-Pergi

Menggunakan transportasi umum, khususnya MRT adalah pilihan terbaik untuk mobilisasi pulang dan pergi ke konser. Hal ini, mengingat lalu lintas di area venue konser yang kemungkinan besar akan sangat padat di hari pertunjukan berlangsung.

3. Ikat Rambut Agar Tidak Ribet dan Gerah

Bagi yang berambut panjang, tips ini terdengar sederhana tetapi bisa sangat berguna karena tidak semua venue konser di ruangan tertutup dan berpendingin ruangan, malahan seringnya di stadion outdoor dengan area terbuka. Mengikat rambut dapat mengurangi kemungkinan kepanasan dan menghindari kejadian tidak mengenakkan seperti tidak sengaja terjambak di area yang padat penonton.

4. Pilih Outfit yang Paling Adem dan Nyaman

Outfit terbaik untuk menonton konser adalah yang nyaman dan memungkinkan kulit kita bernapas dengan lega untuk menghindari kemungkinan overheat di dalam venue.

5. Bawa Peta Kalau Nonton di Negara Lain

Sebagai pendatang di negara orang, ada baiknya menyediakan peta area venue yang dapat memudahkan mobilisasi seperti mengetahui letak toilet atau tenda logistik dan P3K. Keuntungan dari hal ini adalah ketika sudah tidak lagi digunakan, peta tersebut bisa menjadi alas duduk saat menunggu antrean di luar venue.

6. Bawa Jas Hujan

Hal ini berlaku khususnya untuk konser-konser yang diadakan di area venue yang terbuka, terlebih di musim-musim hujan seperti akhir-akhir ini.

7. Cari Spot Menunggu yang Strategis

Tips ini berlaku untuk ketika menunggu sebelum memasuki venue dan ketika sudah berada di dalamnya, khususnya untuk yang memilih menonton di posisi festival atau berdiri. Karena tidak disediakan kursi, penonton di bagian festival harus pintar-pintar mencari spot yang kemungkinan sering dilewati penyanyi yang bisa diketahui dengan menonton pertunjukan-pertunjukan mereka sebelumnya.

8. Bawa Portable Fan

Portable fan atau kipas angin portable yang biasanya hanya seukuran telapak tangan akan sangat berguna ketika aktivitas di dalam venue membuat udara di sekitar kita panas dan gerah.

9. Bawa Tissue Basah dan Hand Sanitizer

Tips ini tentu saja untuk memudahkan kegiatan sanitasi ringan seperti mencuci tangan.

10. Sedia Air Minum

Tips yang paling penting karena kegiatan menonton konser membutuhkan banyak energi. Belum lagi suasana yang ramai dan gerah yang dapat dengan cepat menurunkan tingkat hidrasi dalam tubuh. Akan tetapi, tidak semua konser membolehkan penontonnya membawa air minum pribadi, tetapi biasanya mereka akan menyediakan area yang menjual minuman.

11. Sedia Handuk Kecil

Berbeda dengan tissue basah dan hand sanitzer, handuk kecil bisa digunakan untuk mengelap keringat dengan meminimalisasi sampah dari pemakaian tissue kering.

12. Bawa Powerbank

Merekam dan mengabadikan momen ketika konser adalah hal yang wajib dilakukan yang nantinya dapat menjadi kenang-kenangan, sehingga diperlukan powerbank untuk mengisi daya gawai yang kemungkinan akan lebih cepat habis.

13. Sedia Parfum

Kalau diperbolehkan, sedia parfum atau deodoran semprot untuk menjaga kesegaran tubuh yang akan berkeringat nantinya.

14. Ajak Teman Konser yang Bisa Diandalkan

Menonton konser memang lebih seru jika dilakukan bersama teman, sehingga memilih teman konser yang bisa diandalkan dan tidak merepotkan sungguh sangat dianjurkan agar bisa menikmati pertunjukan dengan maksimal.

15. Bawa Fan Poster

Hal ini merupakan kebiasaan penggemar untuk menunjukkan dukungan kepada idolanya atau jika ingin di-notice sehingga menambah pengalaman berkesan selama konser berlangsung.

16. Have Fun dan Enjoy Every Second of It

Menonton konser adalah tentang menikmati setiap detik menyaksikan grup idola tampil di depan mata. Jadi, jangan sampai ketinggalan momen-momen berharga selama berada di sana dengan terlalu sibuk bermain gawai dan nikmati setiap detiknya.

17. Hafalkan Lagu Agar Bisa Sing Along

Untuk menambah kesan dari menonton konser, jangan lupa hafalkan lagu-lagu yang kemungkinan besar masuk ke dalam daftar penampilan yang bisa dilihat dari konser-konser mereka sebelumnya.

18. Tetap Jaga Ketertiban

Tips terakhir, menikmati waktu selama menonton konser perlu, tetapi menjaga ketertiban juga perlu. Jangan sampai karena terlalu asyik menikmati momen menonton idola malah lupa akan keadaan sekitar dan merugikan penonton lainnya dengan membuat keributan.

Menurut unggahannya tersebut, Sharena juga menyatakan sedang mempertimbangkan untuk menghadiri konser Coldplay yang kelimanya di masa mendatang. “Kita lagi menimbang-nimbang untuk our 5th Coldplay concert in the future kayanya mau ambil yang seating supaya dapet a different view of the whole sound and lighting. Gimana menurut kalian?” tulisnya.

HANIN MARWAH NURKHOIRANI

Pilihan Editor: Nonton Coldplay tapi Tak Hafal Lirik, Yuanita Christiani: yang Penting Sok Asyik