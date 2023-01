Titanic Dirilis Ulang di Bioskop dalam Format 3D 4K HDR pada Februari 2023

Perilisan kembali ini juga menyambut sekuel film Avatar yang telah dinanti-nantikan selama ini, yaitu Avatar: The Way of Water yang rilis pada 14 Desember 2022 di bioskop Indonesia.

Avatar 2 atau Avatar: The Way of Water melampaui pendapatan Top Gun: Maverick di box office global dengan meraup Rp 23,4 triliun secara global.

Avatar 2 atau Avatar: The Way of Water menjadi rilis global tertinggi ke-14 dalam sejarah, melampaui Black Panther dan Harry Potter.

Avatar 2 atau Avatar: The Way of Water mengalahkan Top Gun: Maverick dan Jurassic World Dominion setelah 2 pekan tayang di bioskop seluruh dunia.

Jadi yang Tercepat, Avatar 2 Hanya Butuh 14 Hari untuk Tembus 1 Miliar Dolar AS

Avatar 2 atau Avatar: The Way of Water menjadi film terlaris kelima tahun ini dengan pendapatan Rp 13,3 triliun dalam waktu 10 hari secara global.

Mengenal Suku Bajo, Suku Laut Sumber Inspirasi Sutradara Film Avatar: The Way of Water

Profil suku Bajo yang menjadi salah satu inspirasi sutradara James Cameron dalam menggarap film Avatar: The Way of Water.

