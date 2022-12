Rilis 1997 Penayangan Perdana Film Titanic Legendaris karya James Cameron Reporter Naomy Ayu Nugraheni Editor S. Dian Andryanto Adegan film Titanic saat Leonardo DiCaprio dan Kate Winslet menaiki pembatas kapal dan merentangkan tangan diikuti lagu soundtrack "MyHeart Will Go On' yang mengalun menjadikan adegan ini sangat diingat oleh para penggemarnya. Guardian.co.uk

TEMPO.CO, Jakarta - Pecinta film, pasti sudah tidak asing lagi dengan film Titanic yang ditayangkan pada 1997). Film ini menampilkan pasangan legendaris, Jack (Leonardo DiCaprio) dan Rose (Kate Winslet) pertama kali rilis dan tayang di bioskop Amerika Serikat pada 19 Desember 1997. Sejak awal penayangannya hingga 2005, film ini berhasil memperoleh salah satu box office tertinggi sepanjang sejarah. Dilansir imdb.com, film Titanic merupakan sebuah film Amerika Serikat bergenre epic, roman dan bencana yang diproduksi 1997. Film ini ditulis dan sutradarai oleh James Cameron dengan menampilkan nama-nama pemain bintang, seperti Leonardo DiCaprio, Kate Winslet, Billy Zane, Kathy Bates, Gloria Stuart, dan Victor Garber. James Cameron ini telah menyutradarai banyak film populer lainnya, dan yang sekarang sedang banyak diminati film Avatar: The Way of Water, sebelumnya The Terminator, Aliens, dan True Lies. Baca: Kate Winslet Jadi Korban Body Shaming Saat Membintangi Titanic Dalam proses pembuatannya, film ini telah mulai syuting sejak 1995 di bawah rumah produksi Paramount Pictures dan 20th Century Fox. Film Titanic menjadi salah satu film dengan biaya produkso termahal kala itu dengan anggaran mencapai 200 juta USD. Secara garis besar, film Titanic menceritakan mengenai tragedi tenggelamnya kapal RM Titanic, sebuah kapal raksasa dan tercanggih pada zamannya, pada 1912. Film ini turut menyorot kisah romansa pasangan Rose DeWitt Bukater dan Jack Dawson yang memiliki perbedaan status sosial. Rose DeWitt Bukaterm adalah seorang wanita bangsawan sedangkan Jack Dawson merupakan pria miskin yang memiliki jiwa bebas. Penayangan Titanic terbilang sukses di pasaran secara global. Bahkan, Titanic tercatat sebgai salah satu film dengan pendapatan terbesar sepanjang masa. Melansir boxofficemojo.com, selama tayang di bioskop, film ini mendapatkan lebih dari 2,1 miliar USD, dengan 1,5 miliar USD diantaranya disumbang dari penayangan secara internasional. Berbagai penghargaan pun berhasil didapatkan oleh film legendaris ini. Pada Oscar 1998, Titanic sukses memboyong banyak penghargaan, termasuk ategori Film Terbaik, Sutradara Terbaik, Cinematographi Terbaik, Kostum Terbaik dan lainnya. Sementara dalam Golden Globe 1998, film ini memenangkan empat kategori yaitu Film Terbaik, Sutradara Terbaik, Musik Original Terbaik dan Musik Skor Terbaik. NAOMY A. NUGRAHENI Baca juga: 5 Fakta di Balik Film Titanic Versi James Cameron dan Kate Winslet Ikuti berita terkini dari Tempo di Google News, klik di sini.

