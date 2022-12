Titanic, Film Terlaris dengan Deretan Penghargaan

TEMPO.CO, Jakarta - Film Titanic karya sutradara James Cameron tayang untuk pertama kali pada 19 Desember 1997. Sejak saat itu, Titanic memecahkan berbagai rekor industri perfilman..

Mengutip Box Office Mojo, Titanic merupakan film terlaris ketiga di dunia dengan pendapatan kotor mencapai 2,2 miliar dolar Amerika atau Rp34,2 triliun. Pendapatan sebesar itu, Titanic hanya di bawah film Avenger: Endgame dan Avatar.

Tak hanya sukses secara komersial, Titanic juga mendapat pengakuan dari berbagai kritikus dan ajang penghargaan. Mengutip dari Oscar, film itu memenangi 11 dari 14 nominasi dari Academy Awards.

Adegan film Titanic saat Leonardo DiCaprio dan Kate Winslet menaiki pembatas kapal dan merentangkan tangan diikuti lagu soundtrack "MyHeart Will Go On' yang mengalun menjadikan adegan ini sangat diingat oleh para penggemarnya. Guardian.co.uk

Penghargaan film Titanic?

Saat malam penganugerahan penghargaan Oscar ke-70 pada 1998, Titanic merajai hampir seluruh kategori bergengsi.

Titanic tercatat meraih 11 penghargaan, yaitu Best Picture, Best Director, Best Art Direction, Best Cinematography, Best Costume Design, Best Film Editing, Best Original Dramatic Score, Best Original Song, Best Sound, Best Sound Effect Editing, dan Best Visual Effect.

Para aktor, aktris, dan lagu dalam film ini juga mendapat apresiasi dari industri film. Kate Winslet selaku pemeran karakter bernama Rose DeWitt juga meraih sejumlah penghargaan.

Kate Winslet memenangkan penghargaan Aktris Terfavorit di ajang Blockbuster Entertainment Awards 1998, Aksi Terbaik Pilihan Masyarakat pada ajang European Film Awards 1998, dan Aktris Internasional Terbaik pada ajang Goldene Kamera pada 2001.

Leonardo DiCaprio juga membawa pulang beberapa penghargaan, seperti Aktor Terfavorit dalam ajang Blockbuster Entertainment Awards 1998 dan Penampilan Aktor Pria Terbaik dari MTV Movie Awards 1998.

Lagu film Titanic yang dinyanyikan oleh Celine Dion, My Heart Will Go On juga tercatat legendaris sepanjang sejarah perfilman. Lagu itu memenangkan tiga nominasi secara langsung dalam ajang Billboard Music Awards pada 1998. Tiga penghargaan tersebut adalah Album of the Year, Soundtrack Album of the Year, dan Soundtrack SIngle of the Year.

Lima tahun setelah film Titanic dirilis, lagu My Heart Will Go On tetap eksis dalam ajang penghargaan. My Heart Will Go On mendapat penghargaan khusus sebagai lagu berbahasa Inggris pertama yang merajai tangga lagu musik Latin pada ajang Billboard Latin Music Awards 2002.

