Jeremy Renner Membaik Setelah Kecelakaan, Simak Profil Hawkeye Marvel Itu

TEMPO.CO, Jakarta - Aktor film Marvel, Jeremy Renner mengalami kecelakaan tertabrak kendaraan pembersih salju, pada Minggu, 1 Januari 2023. Pemeran karakter Hawkeye dalam film The Avengers itu kini dikabarkan sudah stabil kondisinya. Renner sudah membagikan kabar keadaannya melalui swafoto di akun Instagramnya, Rabu, 4 Januari 2023.

Profil Jeremy Renner

Jeremy Lee Renner lahir pada 7 Januari 1971. Renner lahir di Modesto, California. Ia menjadi anak tertua dari tujuh bersaudara. Renner lulus dari SMA Fred C. Beyer di Modesto pada 1989. Ia melanjutkan pendidikan di Modesto Junior College menekuni ilmu komputer dan kriminologi, sebelum akhirnya ia mengambil kelas drama sebagai mata kuliah pilihan. Ia pun selanjutnya berfokus mengejar akting, dilansir The Modesto Bee.

Baca: Jeremy Renner Bukan Cuma Jadi Superhero Hawkeye, Ini Rekomendasi 3 Film Lainnya

Renner memulai debut filmnya sebagai siswa berprestasi dalam film komedi National Lampoon's Senior Trip pada 1995. Selama beberapa tahun berikutnya, Renner membintangi film atau serial televisi, antara lain Zoe, Duncan, Jack and Jane (1999), The Net (1999), dan Angel (2000).

Pada 2002, ia membintangi Dahmer sebagai pembunuh berantai bernama Jeffrey Dahmer. Penampilannya diterima dengan baik dan ia berhasil mendapat nominasi Independent Spirit Award untuk Best Lead Male. Dari sana, kesuksesannya dalam dunia film meningkat secara perlahan.

Ia mulai membintangi beberapa film besar, seperti A Little Trip to Heaven (2005), 12 and Holding (2005), The Assassination of Jesse James by the Coward Robert Ford (2007), Take (2007), The Hurt Locker (2009), dan The Town (2010).

Pada 2011, Renner memiliki penampilan cameo tanpa kredit sebagai Hawkeye di Thor yang dirilis pada Mei 2012. Pada 2013, Renner membintangi film horor aksi Hansel & Gretel: Witch Hunters. Pada 2014, Renner berperan sebagai jurnalis bernama Gary Webb dalam Features Kill the Messenger, berdasarkan buku Webb Dark Alliance.

Satu tahun kemudian, ia mengulangi perannya sebagai Hawkeye di Avengers: Age of Ultron, sekuel dari The Avengers. Masih pada tahun yang sama, ia kembali ke Mission: Impossible – Rogue Nation, dirilis pada Juli 2015, sebagaimana dilansir Slashfilm.

Pada 2016, Renner kembali memerankan Hawkeye dalam film Captain America: Civil War dan membintangi film sci-fi Arrival bersama Amy Adams. Ia juga membintangi film garapan MCU, yaitu Avengers: Infinity War dan Avengers: Endgame. Ia juga pernah menjadi produser film The Founder pada 2016.

Bakat Renner menjadi seorang aktor pun semakin matang. Pencapaian yang ia raih, yaitu Best Actor dalam Palm Beach International Film Festival pada 2005, sebagaimana tercatat dalam Palm Beach International Film Festival. Ia juga masuk dalam nominasi Best Actor 2010 dan Best Supporting Actor 2011 dalam Academy Awards. Renner pun pernah membawakan lagu di beberapa soundtrack film, antara lain I Drink Alone, American Pie, dan Good Ole Rebel.

Baca: Jeremy Renner Bintang Hawkeye di The Avengers Kritis Usai Kecelakaan Saat Membajak Salju

Selalu update info terkini. Simak breaking news dan berita pilihan dari Tempo.co di kanal Telegram “http://tempo.co/”. Klik https://t.me/tempodotcoupdate untuk bergabung. Anda perlu meng-install aplikasi Telegram terlebih dahulu.