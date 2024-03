7 Film yang Dibintangi Tom Hiddleston, Loki Season 2 Hingga The Night Manager

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Tom Hiddleston merupakan aktor, produser, dan pemain musik asal Inggris yang terkenal. Sosoknya menjadi populer usai memerankan karakter Loki pada film Thor pada 2011. Pria bernama lengkap Thomas William Hiddleston lahir di London, Inggris pada 9 Februari 1981. Hiddleston memulai debut akting profesionalnya pada 2001. Kala itu, di tampil di program televisi The Life and Adventures of Nicholas Nickleby. Ia juga muncul sebagai Randolph Churchill dalam film The Gathering Storm. Sejak itu, Hiddleston kerap tampil dalam sejumlah film. Berikut 7 film yang dibintangi Tom Hiddleston, dirangkum dari berbagai sumber.

1. Loki Season 2 (2023)

Loki Season 2 melanjutkan kisah sang God of Mischief yang diperankan oleh Tom Hiddleston setelah membunuh He Who Remains , varian Kang the Conqueror yang menjaga garis waktu tunggal. Loki Season 2 diawali dengan lanjutan kisah saat Loki terjebak dalam pertempuran besar menyelamatkan diri dari Time Variance Authority (TVA). Dalam film ini, Loki menavigasi multiverse untuk mencari Sylvie, Hakim Renslayer, Miss Minutes, dan kebenaran tentang arti memiliki keinginan bebas dan tujuan mulia.

2. Thor Ragnarok (2017)

Dikutip dari Movieweb, Thor Ragnarok merupakan salah satu film terbaik di franchise MCU. Di sini, karakter Loki yang diperankan Hiddleston menuai pujian meski ia membuat pengkhianatan. Dengan cara liciknya, Loki bekerja sama dengan Grandmaster untuk menyelamatkan dirinya sendiri hingga akhirnya bekerja sebagai satu tim dengan saudara tirinya, Thor. Thor: Ragnarok bisa dibilang salah satu puncaknya sebagai Dewa yang nakal.

3. The Night Manager (2016)

Dalam film ini, Hiddleston berperan sebagai pemeran utama, Jonathan Pine. Ia berperan sebagai manajer malam tituler yang direkrut untuk menyusup ke lingkaran dalam pedagang senjata. Ia digambarkan sebagai pria berwatak halus yang mengorbankan nyawanya untuk menjadi mata-mata. Lewat film ini, Hiddleston mendapatkan Penghargaan Golden Globe.

4. Kong: Skull Island (2017)

Berlatar pada tahun 1970-an, film ini mengikuti sekelompok ilmuwan menjelajahi pulau mistis yang belum dipetakan di Pasifik. Namun, tanpa disadari mereka memasuki wilayah aneh, tempat tinggal King Kong. Pada film ini, Hiddleston berperan sebagai Kapten James Conrad, mantan Dinas Udara Khusus Inggris yang dipekerjakan untuk memandu kelompok ilmuwan.

5. The Avengers (2012)

Dalam film ini, Hiddleston melakoni karakter Loki, saudara tiri Thor. Ia merasa selalu kurang dan menyukai kekacauan. Ia acap berbicara untuk menundukkan umat manusia. Meskipun telah memerankan Loki di Thor, di sini, Hiddleston menemukan karakter tersebut dan menjadi superstar global. Ini adalah Loki paling jahat di seluruh MCU dan paling dekat dengan versi komik klasiknya.

6. Unrelated (2007)

Dikutip dari Screenrant.com, Unrelated berkisah tentang sekelompok orang-orang kaya yang pergi berlibur di vila pedesaan sewaan di Italia tengah. Film ini penuh dengan nostalgia musim panas dan menampilkan pemandangan indah dari negara tersebut. Di sini, Tom Hiddleston berperan sebagai seorang anak pemberontak berambut pirang bernama Oakley. Ia bertindak sebagai karakter penting bagi penemuan jati diri karakter utama Anna.

7. Archipelago (2010)

Archipelago tentunya memiliki nuansa yang mirip dengan Unrelated. Disutradarai oleh Joanna Hogg, Archipelago berfokus pada sebuah keluarga yang melakukan perjalanan berlibur ke pulau Tresco, Inggris. Hiddleston berperan sebagai Edward, seorang dermawan yang ingin melakukan pekerjaan sukarela di Afrika. Ia memutuskan untuk membantu pasien AIDS di sana.

