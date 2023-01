Jeremy Renner Bintang Hawkeye di The Avengers Kritis Usai Kecelakaan Saat Membajak Salju

TEMPO.CO, Jakarta - Aktor Amerika, Jeremy Renner terluka parah saat mengalami kecelakaan usai membajak salju pada Ahad, 1 Januari 2023. Juru bicara bintang film Hawkeye itu menyebut kondisinya kritis tapi stabil.

"Kami dapat mengkonfirmasi Jeremy dalam kondisi kritis tetapi stabil dengan cedera yang diderita setelah mengalami kecelakaan karena cuaca saat membajak salju hari ini," kata juru bicara bintang Hawkeye kepada Hollywood Reporter pada Ahad malam, waktu setempat. "Keluarganya bersamanya dan dia menerima perawatan yang sangat baik."

Jeremy Renner Bersihkan Salju di Rumahnya

Jeremy Renner tengah membajak salju yang tebal menutupi rumah peternakan miliknya di kawasan Danau Tahoe, pegunungan Sierra Nevada, Amerika Serikat. Pada malam tahun baru, wilayah ini mengalami badai salju yang menyebabkan 35 ribu rumah mati listrik. Selama sepekan terakhir, sebagian besar wilayah Amerika Serikat dilanda badai salju. Sedikitnya, 60 orang tewas akibat badai salju ini.

Aktor berusia 51 tahun itu tengah berupaya membersihkan rumahnya dari timbunan salju dengan cara membajaknya, hingga kecelakaan terjadi dan mengalami luka parah. Pada 13 Desember 2022, Renner membagi foto salju di area itu di akun Twitternya. "Hujan salju di Danau Tahoe bukan lelucon," tulisnya menyertai unggahannya.

Dua Kali Masuk Nominasi Academy Awards

Kecelakaan bukan kali ini saja dialami Renner. Aktor yang pernah dua kali masuk nominasi Academy Awards berkat aktingnya di film The Hurt Locker dan The Town ini pernah mengalami patah tulang di siku kanan dan pergelangan tangan kirinya ketika syuting film komedi Tag pada 2017. Jeremy Renner terkenal karena perannya sebagai pahlawan super Clint Barton di film Hawkeye yang merupakan bagian dari film-film Marvel, The Avengers dan untuk perannya dalam film Mission Impossible.

