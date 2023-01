Kecelakaan dan Kondisi Terakhir Jeremy Renner, Ini profil Pemeran Superhero Hawkeye

TEMPO.CO, Jakarta - Jagat hiburan Holywood dikejutkan dengan kabar kecelakaan yang dialami aktor Jeremy Renner. Pria 51 tahun itu mengalami cedera pada Ahad, 1 Januari 2023 lalu, saat itu dikabarkan kondisinya kritis tetapi stabil. Insiden tersebut terjadi ketika Jeremy Renner tengah membajak salju yang menutupi rumah peternakan miliknya di kawasan Danau Tahoe, Pegunungan Sierra Nevada, Amerika Serikat.

Jeremy Renner dikenal sebagai aktor, penyanyi dan penulis lagu asal Amerika Serikat. Pemilik nama lengkap Jereny Lee Renner ini lahir pada 7 Januari 1971 di Modeste, California. Jeremy Renner merupakan anak dari pasangan Valerie Carey dan ayah Lee Renner.

Anak sulung dari tujuh bersaudara ini menempuh pendidikan di Fred C. Beyer High School di Modeste. Setelah itu, Jeremy Renner melanjutkan studinya di Modesto Junior College, untuk belajar ilmu komputer dan kriminologi. Namun, di pertengahan masa studi, Jeremy Renner memutuskan mengambil kelas drama sebagai pilihan dan memutuskan untuk mengejar akting.

Pada 1993, Jeremy Renner memutuskan untuk pindah ke Los Angeles untuk mendalami dunia akting. Jeremy Renner mulai membintangi beberapa judul teater dan sempat menyutradarainya. Tahun 1995 menjadi waktu debutnya pertama kali dengan mendapatkan peran film pertamanya di Senior Trip.

Setelah itu, Jeremy Renner mulai membintangi beberapa judul film, seperti Dahmer (2002), Neo Ned (2005), Take (2007), 28 Weeks Later (2007), dan Mission: Impossible - Ghost Protocol (2011). Puncaknya, ketika Jeremy Renner dipercaya membintangi salah satu tokoh superhero garapan Marvel Studio, Hawkeye, dan muncul di beberapa film, seperti Thor (2011), The Avengers (2013), Avengers: Age of Ultron (2015), Captain America: Civil War (2016), dan Avengers (2016).

Sepak terjangnya di dunia hiburan pun tidak perlu diragukan lagi. Beberapa penghargaan bergengsi diperoleh Jeremy Renner. Pada 2010, Modesto Junior College memberinya penghargaan Distinguished Alumnus sebagai pengakuan atas karyanya sebagai seorang aktor. Jeremy Renner pernah dinominasikan untuk Academy Award sebagai Aktor Terbaik untuk penampilannya di The Hurt Locker (2008).

Kondisi Terakhir Jeremy Renner

Aktor, Jeremy Renner sudah sadarkan diri setelah menjalani operasi akibat kecelakaan saat membersihkan salju. Pemeran Hawkeye ini akhirnya mengabarkan kondisi terkininya lewat foto selfie yang diunggah di Instagram pribadinya pada Rabu pagi, 4 Januari 2023 waktu Indonesia.

"Terima kasih atas kata-kata baik Anda. Aku terlalu kacau sekarang untuk mengetik. Tapi aku mengirim cinta untuk kalian semua," tulis Jeremy Renner dalam keterangan foto.

Menurut laporan TMZ, perwakilan dari keluarga mengabarkan kalau kondisi Jeremy Renner semakin membaik meski masih di ICU. Sebelumnya, Jeremy Renner disebutkan dalam kondisi kritis namun stabil.

"Jeremy membuat kemajuan positif dan sadar, berbicara dan dalam semangat yang baik. Dia tetap di ICU dalam kondisi kritis tetapi stabil. Dia kewalahan dengan menunjukkan cinta dan dukungan," kata perwakilan tersebut.

