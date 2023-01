Daftar Idol K-Pop di Bawah Naungan YG Entertainment Terbaru 2023

TEMPO.CO, Jakarta -- YG Entertainment merupakan salah satu agensi hiburan terbesar di Korea Selatan. Label rekaman ini menaungi sejumlah artis berbakat, termasuk girlband dan boyband tersohor. Berikut daftar idol K-Pop dari YG Entertainment.



Daftar Idol K-Pop YG Entertainment

Perusahaan YG Entertainment didirikan oleh Yang Hyun Suk pada 24 Februari 1996. Berkat kerja keras seluruh pihak agensi selama bertahun-tahun, YG Entertainment dinobatkan sebagai salah satu agensi paling sukses di Korea. Perusahaan yang bermarkas di Hapjeong, Distrik Mapo, Seoul ini menjadi bagian dari Agensi Big 3 sejak 2010. Istilah Big 3 sendiri merujuk pada tiga agensi hiburan terbesar di Korea Selatan, yang diisi oleh SM Entertainment, JYP Entertainment, dan YG Entertainment.

Ada banyak boyband dan girlband yang membesarkan nama YG Entertainment. Sejumlah soloist, aktor, dan aktrisnya juga turut menjadi saksi perjalanan YGE. Berikut daftar idol K-Pop yang saat ini berada di bawah naungan YG Entertainment:



BLACKPINK

BLACKPINK, girl group andalan YG Entertainment yang kini popularitasnya mendominasi dunia. Grup K-Pop generasi ketiga ini debut pada .

2016 lewat single BOOMBAYAH. BLACKPINK memiliki empat member yakni Jisoo, Jennie, Rose, dan Lisa. Beberapa lagu hits BLACKPINK diantaranya Pink Venom, How You Like That, Kill This Love, DDU-DU DDU-DU, dan Whistle.

BLACKPINK WORLD TOUR [BORN PINK] JAKARTA akan digelar pada 11 dan 12 Maret 2023 di Main Stadium Gelora Bung Karno, Jakarta. Dok. Tiket.com

Girl group BLACKPINK menyapa BLINK di konser world tour. Di samping fokus beraktivitas sebagai group, keempat member BLACKPINK juga menggeluti karir solo. Terbaru, anggota tertua Jisoo dikabarkan akan melangsungkan debut solonya pada tahun ini..



GD BIGBANG

GD alias G-Dragon bisa dibilang sebagai artis YG Entertainment paling legendaris. Performa spektakuler di atas panggung menjadikannya dijuluki sebagai The King of K-Pop. GD debut sebagai idol sekaligus leader BIGBANG pada 2006. Sosok bernama asli Kwon Jiyoung ini dulu pernah dirumorkan menjalin hubungan asmara dengan Jennie BLACKPINK.



WINNER

Salah satu boyband yang sempat merajai industri K-Pop yakni WINNER. Pada awalnya, WINNER punya enam member, Yoon, Jinu, Hoony, Mino, dan Taehyun. Sayangnya pada 2016 silam, Taehyun terpaksa hengkang dari agensi lantaran tersandung kasus kontroversi. WINNER sendiri merupakan boyband jebolan program survival WIN: WHO IS NEXT 2013. Lagu-lagu populer WINNER berjudul MILLIONS, REALLY REALLY, dan EVERYDAY.

Grup idola K-Pop WINNER. Foto: Instagram WINNER.

AKMU

Akdong Musician yang juga dikenal sebagai AKMU adalah grup musik yang berada di bawah asuhan YG Entertainment. Pada tahun 2014, album debut Play mendapatkan respon hangat dan antusiasme dari para penggemar. AKMU terdiri dari duo kakak beradik bernama Lee Chan Hyuk dan Lee Soo Hyun.



TREASURE

Menurut Knetz, TREASURE disebut sebagai boyband generasi keempat paling potensial. Rookie group YGE ini masuk dunia K-Pop lewat acara survival YG TREASURE BOX. Program ini berlangsung tahun 2018, disiarkan stasiun TV JTBC Korea. Setelah ditinggalkan beberapa anggotanya, kini TREASURE tersisa 10 member. Jihoon cs dikenal dari lagu-lagu hits seperti DARARI, GOING CRAZY, dan JIKJIN.



BABYMONSTER

BABYMONSTER menjadi girlband pre-debut YGE paling diantisipasi kehadirannya. Beberapa hari lalu, pihak agensi merilis video teaser YG NEXT MOVEMENT di kanal YouTube. Kemunculan video pendek itu mendapat sambutan baik dari fans. BABYMONSTER a.k.a BAEMON terdiri dari tujuh member cantik multitalenta, yakni Prita, Ahyeon, Chikita, Dain, Haram, Asa, dan Rora. Dengan debutnya girlgroup rookie ini, menandai lahirnya era baru YG Entertainment.

YG Entertainment mengenalkan girl group baru, BABYMONSTER. Foto: YG Entertainment

Daftar Mantan Idol K-Pop YG Entertainment

1. 1TYM (1998–2005)

2. Swi.T (2002–2004)

3. Wheesung (2002–2006)

4. 45RPM (2005–2009)

5. Seungri BIGBANG (2006-2019)

6. Big Mama (2003–2007)

7. Gummy (2003–2014)

8. Lexy (2003–2007)

9. Se7en (2003–2015)

10. XO (2003–2004)

11. Soul Star (2005–2007)

12. Stony Skunk (2005–2008)

13. YMGA (2008)

14. 2NE1 (2009–2016)

15. Minzy (2009–2016)

16. Park Bom (2009-2017)

17. CL (2009–2019)

18. Dara (2009–2021)

19. PSY (2010–2018)

20. Lee Hi (2012–2019)

21. Epik High (2012-2018)

22. Taehyun WINNER (2014–2016)

23. One (2015–2019)

24. B.I IKON (2015–2019)

25. Sunghoon SECHSKIES (2016-2019)

26. TOP, Daseung, dan Taeyang BIG BANG (2006-2022)

27. Yedam dan Mashiho TREASURE (2020-2022)

28. iKON (2015-2022)

LALA DITA PANGESTU

