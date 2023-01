5 Idol K-Pop Bermain di Drakor, Silakan Nilai Sendiri Aktingnya

TEMPO.CO, Jakarta - Menjadi idol K-pop tentu disibukkan dengan banyak jadwal latihan dan penampilan. Namun ternyata beberapa idol K-pop bahkan merangkap menjadi pelakon di Drama Korea atau lebih dikenal Drakor.

Meski di tengah kesibukan menjalani profesi sebagai idol K-Pop, musisi ini juga berbakat dalam menjalani perannya di Drakor. Siapa saja mereka? Berikut diantaranya seperti dilansir dari berbagai sumber

1. Cha Eun Woo

Cha Eun Woo yang merupakan personel boyband Astro memulai karirnya pada 2016 sebagai vokalis, visual, dan face of the group dari grup besutan Fantagio entertainment ini.

Pemilik nama asli Lee Dongmin ini bukan orang baru di dunia drakor. Hingga kini Eun Woo telah memerankan berbagai karakter di banyak drakor.

Namanya kian tersohor saat berperan sebagai pemeran utama pria dalam drama Gangnam Beauty pada 2018 lalu. Terbaru, Eun Woo turut memainkan peran di drakor Island. Cha Eun Woo berperan sebagai pendeta Katolik sekaligus pengusir setan termuda di dunia bernama John. Karakternya melakukan perjalanan ke Pulau Jeju karena panggilan dari para dewa dan sejak itu mulai terlibat dengan Pan dan Won Mi Ho.

2. Park Jinyoung

Park Jinyoung dikenal sebagai wajah dari grup GOT7 yang memulai debutnya pada 2014. Namun sebelum debut sebagai idol, JYP entertainment yang menaungi grub ini telah memperkenalkan dua member GOT7 yaitu Park Jinyoung dan Lim Jaebeom melalui drakor Dream High 2.

Selain meraih kesuksesan sebagai idol, Jinyoung juga menekuni karirnya sebagai aktor. Baru-baru ini Jinyoung berperan sebagai Bobby di drakor Yumi's Cell.

3. Yook Sungjae

Yook Sungjae merupakan anggota grup K-pop BtoB besutan Cube entertainment. Ia dikenal sebagai visual grub dan memiliki pesona lucu yang tak dapat dipungkiri.

Selain memiliki suara indah, kemampuannya memainkan peran juga banyak mencuri perhatian penikmat Drakor. Salah satunya saat ia berperan sebagai second lead male di Drakor School 2015. Ia pun kembali sukses menarik perhatian dalam drakor Goblin sebagai Yoo Deok-hwa yang nakal dan cerdas secara teknologi.

4. Do Kyungsoo

Do kyungsoo atau lebih dikenal dengan nama panggungnya D.O merupakan salah satu anggota Boyband EXO yang debut pada tahun 2012 lalu. Sukses menjadi seorang penyanyi, D.O juga mulai terjun di dunia akting pada tahun 2014. Selain memainkan peran, D.O juga diketahui seringkali turut mengisi soundtrack drama atau film yang dimainkannya.

Salah satu judul drama yang sukses dibintangi olehnya adalah 100 Days My Prince. Ia juga menarik perhatian di film My Annoying Brother yang sukses membuat banyak penonton meneteskan air mata.

Rowoon. Allkpop

5. Rowoon

Rowoon atau pemilik nama asli Kim Seok-woo mengawali karirnya sebagai personel boyband SF9 di bawah naungan FNC Entertainment. Dengan wajahnya rupawan dan tubuh yang jangkung, ia berhasil memikat perhatian para penggemar wanita.

Rowoon pertama kali membintangi sebuah drama sebagai pemain pendukung pada tahun 2017 dengan judul School 2017. Di sana ia sukses menarik perhatian dan juga mengangkat nama SF9.

Ia juga sukses sebagai peemran utama dalam drama Extraordinary You. Dari Drakor tersebut, Rowoon berhasil mendapatkan penghargaan Best New Actor di salah satu acara penghargaan pada tahun 2019.

ANNISA FIRDAUSI

