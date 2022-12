7 Aktor Drakor Populer Memulai Kariernya dari Idol K-Pop, Tentu Ada Kim Taehyung atau V BTS

TEMPO.CO, Jakarta - Demam Korea atau Korean wave makin hari kian 'memanas' di kancah dunia internasional. Tak heran, minat masyarakat mulai dari drama korea, musik K-Pop, hingga budaya dari Korea Selatan sendiri terus meningkat dilihat dari konser-konser idol grup yang menyambangi berbagai negara.

Khususnya di Indonesia, drama korea atau drakor dan idol K-Pop memiliki penggemar yang sangat banyak. Drakor sendiri bahkan telah menjadi tontonan umum dan tidak lagi segmented pada orang-orang tertentu.

Dilansir dari Buzzfeed, berikut 7 aktor asal Korea Selatan yang memulai kariernya sebagai idol K-pop.

1. Kim Taehyung — BTS

Kim Taehyung, atau juga dikenal dengan V nama panggungnya,memiliki satu peran sebagai aktor sebagai Suk Han-Sung di drama ‘Hwarang’. Aktor sekaligus idol dari grup terkenal BTS ini diyakini pantas masuk dalam daftar aktor handal karena berhasil memainkan perannya di 'Hwarang' dengan baik. Taehyung dianggap tidak hanya dengan ahli menonjolkan latar belakang karakternya yang menyedihkan, tetapi penampilannya yang ceria juga menambah banyak kegembiraan dan kesenangan pada drama tersebut.

Anggota grup K-Pop ASTRO dan aktor Korea Selatan, Cha Eun Woo. (Instagram/@eunwo.o_c)

2. Cha Eun Woo — Astro

Idol dari boy grup Astro ini berhasil mengambil hati penonton dari paras sekaligus penampilannya di berbagai drama. Drama Eun Woo yang terkenal adalah My ID is Gangnam Beauty dan True Beauty. Eun Woo memulai debutnya di dunia akting dengan peran kecil di My Brilliant Life. Dia menerima penghargaan untuk aktingnya di drama 'Goo Hae-ryung' pada tahun 2019 dengan mengantongi Excellence Award sebagai aktor dan Best Couple Award di MBC Drama Awards.

3. Bae Suzy — Miss A

Dengan karir yang produktif sebagai aktris, artis solo, dan anggota grup K-pop fenomenal Miss A, Suzy dianggap menjadi seorang legenda di Korea Selaran. Mulai dari reporter yang karismatik di While You Were Sleeping hingga menjadi seorang CEO pekerja keras dengan mimpi tinggi di Start Up, Suzy adalah aktris yang sangat profesional sehingga dia mampu membuat karakter apa pun yang dimainkan menjadi begitu hidup.

4. Im Yoona — Girls Generation

Selama lebih dari sepuluh tahun, Yoona berhasil memenangkan hati para penggemar di seluruh dunia dengan penampilannya yang luar biasa baik di panggung maupun di layar kaca. Dari putri politisi pemalu di 'The K2' hingga perempuan teguh dan agung di 'The King Loves', Yoona memiliki kemampuan unik untuk mengambil setiap peran yang dimainkannya menjadi classy.

Kim Sejeong. (Instagram/@sbsdrama.official)

5. Kim Sejeong — Gugudan dan I.O.I

Sejeong, mantan anggota grup Gugudan dan I.O.I, jebolan Produce 101, berhasil menggambarkan seorang siswa SMA yang optimis di School 2017 hingga menjadi pemburu iblis yang tangguh di The Uncanny Counter. Perannya di drama romcom 'Business Proposal' pun juga mampu membuat penonton tertawa terbahak-bahak. Sejeong memiliki begitu banyak pesona dari suaranya yang merdu hingga aktingnya yang tak kalah bagus.

6. Yook Sungjae — BtoB

Selain "born to beat" sebagai anggota grup K-pop BtoB, Yook Sung-jae juga lahir untuk berakting. Karier Sungjae sebagai aktor mulai naik setelah perannya di drama 'Goblin' sebagai Yoo Deok-hwa yang nakal dan jail, serta sebagai Han Kang-bae yang kesepian dan baik hati di Mystic Pop-up Bar. Salah satu dari peran tersebut berpotensi untuk gagal karena dianggap cukup sulit, tetapi sebagai seorang aktor profesional, Sungjae mampu membawa nuansa misterius dan keceriaan pada masing-masing perannya.

7. IU — Solois

Dengan nama asli Lee Jieun, IU sebagai solois juga tak kalah populer dari drama yang ia mainkan. Karier aktingnya dimulai pada tahun 2011 dengan peran pendukung di drama Dream High. Penampilan lainnya yang terkenal ada di drakor Hotel Del Luna. Tak hanya itu, IU juga merupakan seorang penulis lagu dan penyanyi solo yang sangat terkenal dengan pesona dan bakatnya.

PUTRI INDY SHAFARINA

