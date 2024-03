10 Rekomendasi Film Religi Netflix Untuk Temani Ngabuburit

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Di Indonesia, tradisi ngabuburit telah menjadi bagian tak terpisahkan dari bulan Ramadan, yakni di mana orang-orang mencari kegiatan untuk mengisi waktu menunggu berbuka puasa. Salah satu pilihan yang menarik adalah menonton film di Netflix.

Ada beragam film religi Netflix yang dapat dipilih untuk menemani momen ngabuburit Anda. Artikel ini akan memberikan beberapa rekomendasi film religi Netflix yang dapat Anda pilih. Simak rekomendasinya.

Rekomendasi Film Religi di Netflix

Berikut terdapat beberapa rekomendasi film religi di Netflix yang dapat Anda pilih untuk mengisi waktu ngabuburit, diantaranya:

1. Perempuan Berkalung Sorban (2009)

Film "Perempuan Berkalung Sorban" adalah rekomendasi pertama yang layak untuk ditonton. Ceritanya menggambarkan perjuangan seorang perempuan bernama Anissa, yang dibesarkan dalam lingkungan keluarga kyai yang sangat konservatif.

Anissa merasa terkekang oleh aturan-aturan tersebut dan ingin memahami dunia di luar sana. Hanya pamannya, Khudori yang dapat memahami dan mendukungnya, bahkan membantunya menjelajahi hal-hal di luar kebiasaan yang dikenal dalam agama Islam.

Namun, cinta yang tumbuh di antara mereka harus ditahan ketika Khudori memilih untuk melanjutkan pendidikannya di Kairo, dan Anissa dijodohkan dengan Samsudin agar dapat melanjutkan sekolahnya di Jogja. Namun, harapan Anissa untuk mandiri sebagai seorang muslimah hancur saat Samsudin menikahi wanita lain, Kalsum.

Film ini menarik untuk ditonton karena memberikan pesan yang mendalam tentang keberanian dan keteguhan dalam mengejar apa yang diinginkan.

2. Sang Pencerah (2010)

Rekomendasi film berikutnya adalah "Sang Pencerah". Film ini mengungkapkan sisi yang jarang diketahui dari seorang pahlawan nasional, yang tidak hanya mendirikan organisasi Islam Muhammadiyah, tetapi juga merupakan seorang pembaharu Islam di Indonesia. Ia juga memperkenalkan versi Islam yang modern, terbuka, dan rasional.

Film ini tidak hanya menghibur, tetapi juga mengandung pesan moral yang kuat tentang tekad yang diperlukan untuk meluruskan ajaran agama.

Dengan sifat-sifat seperti tawadhu (sikap rendah hati), sabar, pemaaf, dan kelembutan, tokoh dalam film ini mampu menghadapi berbagai cobaan dalam menjalankan dakwahnya dan menginspirasi penonton untuk menerapkan nilai-nilai tersebut dalam kehidupan sehari-hari.

3. Tanda Tanya (2011)

Film "Tanda Tanya" merupakan salah satu rekomendasi film religi di Netflix yang layak ditonton saat ngabuburit karena mengandung pesan toleransi yang kuat.

Cerita ini menggambarkan dinamika kehidupan sejumlah individu dengan latar belakang budaya, agama, dan status sosial yang berbeda-beda, namun mereka semua saling bersinggungan.

Seperti telah dijelaskan sebelumnya, film ini menyoroti nilai-nilai toleransi beragama. Pesan di film ini sangat relevan dalam konteks keberagaman sosial yang semakin kompleks di era globalisasi saat ini.

4. Hafalan Shalat Delisa (2011)

Rekomendasi film selanjutnya yakni "Hafalan Shalat Delisa". Film yang mengangkat nilai-nilai budaya masyarakat Aceh ini mengisahkan tentang seorang anak perempuan berusia enam tahun bernama Delisa yang memiliki keinginan besar untuk menghafal bacaan shalat.

Tidak hanya untuk ujian sekolahnya tetapi juga untuk mendapatkan hadiah kalung emas dari Ummi. Namun, saat ia hendak membaca bacaan shalat itu, bencana tsunami melanda dan memisahkan Delisa dari keluarganya.

Melalui kisah Delisa, penonton diajak untuk merenungkan nilai keikhlasan, ketabahan, tawakal, dan sikap saling menghargai sesama serta menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari.

5. Negeri 5 Menara (2012)

Negeri 5 Menara adalah film yang mengisahkan perjalanan seorang pemuda bernama Alif. Awalnya, Alif bermimpi menjadi seseorang seperti Habibie, tetapi dorongan dari ibunya membawanya ke sebuah pondok pesantren.

Di sana, ia menemukan mantra hidup "Man Jadda Wajada", yang membuatnya menyadari makna hidup dan impian, serta keyakinan bahwa Tuhan adalah Maha Pendengar. Berkat mantra tersebut, Alif berhasil meraih kesuksesan dalam hidupnya.

Film ini sangat menarik, khususnya bagi generasi muda karena mengandung pesan moral bahwa berbakti kepada orang tua dan menjalani ajaran agama Islam merupakan hal yang sangat penting.

6. Sang Kiai (2013)

Film "Sang Kiai" menggambarkan perjuangan hidup Kyai Hasyim Asyari di Indonesia. Saat tentara Jepang datang ke Indonesia, awalnya disambut dengan antusiasme karena dianggap sebagai pembebas dari penjajahan Belanda.

Namun, lambat laun, Jepang menunjukkan ambisinya yang mengakibatkan penderitaan bagi rakyat.

Di tengah kekacauan tersebut, KH Hasyim Asyari sebagai pendiri Pondok Pesantren Tebu Ireng Jombang dan Nahdlatul Ulama, menjadi sosok penting.

Ketika dituduh menghasut kerusuhan, beliau menolak tawaran tentara Jepang untuk melakukan upacara Seikerei, meskipun akibatnya beliau mengalami perlakuan kejam. Santri dari pondok pesantren pun berusaha menyelamatkannya.

Pesan yang terkandung dalam film ini adalah pentingnya bersyukur dan tidak takut akan perlawanan terhadap kejahatan, menghormati guru, dan berjuang untuk kebaikan bangsa dan negara.

7. Haji Backpacker (2014)

Film "Haji Backpacker" mengisahkan tentang Mada, seorang perantau yang merasa tidak puas dengan kehidupannya. Sebagai seorang ateis, ia melakukan perjalanan keliling dunia mencari kebahagiaan materi.

Namun dalam perjalanannya, ia menyadari bahwa ada kekosongan batin yang tidak dapat diisi oleh materi semata. Melalui serangkaian peristiwa, ia akhirnya menyadari bahwa Tuhan selalu mencintainya dan mengarahkannya kembali ke jalan yang benar.

Dalam film ini, Mada mengalami perjalanan spiritual yang mengubah pandangannya tentang hidup.

Film ini menarik untuk ditonton karena mengandung pesan akan pentingnya menerima takdir Allah setelah kita berusaha dengan sebaik-baiknya. Hidayah tidak akan datang dengan sendirinya, tetapi kita harus berusaha mencari dan memperkuatnya agar tidak hilang lagi.

8. Bulan Terbelah di Langit Amerika (2015)

Film "Bulan Terbelah di Langit Amerika" mengisahkan tentang Hanum dan Rangga, pasangan suami istri yang ditugaskan untuk menulis artikel berjudul "Would The World be Better without Islam" di Amerika Serikat.

Mereka mencari koresponden untuk penelitian mereka, tetapi menghadapi banyak rintangan. Namun, secara tak terduga, mereka bertemu dengan Jones, Juliam, dan Brown yang mengubah pandangan mereka tentang kehidupan.

Film ini memiliki pesan tentang pentingnya toleransi, kasih sayang, kerukunan antar umat manusia, tolong menolong, keadilan, serta menghargai dan menerima perbedaan.

9. Layla M. (2016)

Rekomendasi selanjutnya yakni film "Layla M." yang mengisahkan perjalanan seorang gadis remaja berbakat bernama Layla, yang tinggal di Amsterdam.

Layla menghadapi diskriminasi dan kebencian di lingkungan tempat tinggalnya. Perlakuan ini mendorongnya untuk terlibat dalam gerakan radikalisme sebagai bentuk protes dan mencari identitas baru.

Melalui perjalanan Layla, penonton diajak untuk memahami kompleksitas dan konsekuensi dari ketidakadilan sosial serta dampaknya terhadap individu dan masyarakat.

Film ini menggambarkan bagaimana faktor-faktor sosial dapat memengaruhi pembentukan identitas dan pilihan seseorang, serta pentingnya dialog dan pemahaman untuk mencegah terjadinya radikalisme.

10. Tarung Sarung (2020)

Rekomendasi film yang terakhir yaitu "Tarung Sarung". Film ini mengisahkan perjalanan seorang lelaki bernama Deni Ruso, yang berasal dari keluarga kaya di Indonesia. Bagi Deni, uang merupakan segalanya dan ia bahkan kehilangan kepercayaan pada Tuhan.

Namun, segalanya berubah ketika ia pergi ke Makassar untuk urusan bisnis keluarganya, dan bertemu dengan Tenri, seorang aktivis yang membenci perusahaan Ruso Corp karena dianggap sebagai kapitalis yang merusak lingkungan.

Deni kemudian menyembunyikan identitasnya demi mendapatkan cinta Tenri, tetapi masalah timbul ketika ia dihajar oleh Sanrego, seorang juara bela diri Tarung Sarung yang tidak setuju.

Akhirnya, Deni belajar Tarung Sarung dari Pak Khalid, seorang penjaga masjid. Melalui proses itu, ia tidak hanya belajar seni bela diri tetapi juga mengenal kembali Tuhan.

Film ini menyampaikan pesan mengenai pentingnya memiliki keyakinan dan prinsip religius yang kokoh dalam menjalani kehidupan sehari-hari, terutama bagi umat Islam.

Itulah beberapa rekomendasi film religi Netflix untuk menemani waktu ngabuburit Anda.

GHEA CANTIKA NOORSYARIFA

