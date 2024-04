14 Film dan Serial Terbaru Tayang di Netflix April 2024

TEMPO.CO, Jakarta - Netflix mengumumkan deretan rekomendasi film dan serial terbaru yang akan tayang mulai April 2024. Tayangan bulan ini mencakup beragam genre yang berasal dari berbagai negara.

Berikut daftar film dan serial Netflix yang tayang pada April 2024:

Saat berbagai parasit tak dikenal mendapat kekuatan setelah mengambil alih tubuh inang manusia, umat manusia harus bangkit untuk melawan ancaman yang makin membesar itu.



2. Rebel Moon - Part Two: The Scargiver (19 April 2024)

Para pemberontak bersiap untuk bertempur melawan Motherworld kala ikatan-ikatan kuat terjalin, pahlawan-pahlawan muncul, dan legenda-legenda terlahir. Film dari Zack Snyder.



Film Rumah Masa Depan. Dok. Netflix

Liburan menyenangkan sebuah keluarga menjadi rumit ketika mereka harus menghadapi kehilangan yang tiba-tiba, luka yang terbuka kembali, dan ibu mertua yang terlibat masalah hukum.



Penipu ini terseret ke dunia penuh kemewahan dan privilese setelah menerima pekerjaan unik di Italia. Namun ia harus merajut jaring kebohongan demi kehidupan impiannya.



Terinspirasi dari kejadian nyata, drama ini memberikan sudut pandang orang dalam terkait bagaimana para wanita di program berita Newsnight membujuk Pangeran Andrew untuk melakukan wawancaranya yang terkenal.



Film City Hunter. Dok. Netflix

Ryo Saeba si buaya darat adalah detektif swasta dan penembak jitu hebat. Ia dengan enggan bekerja bersama saudari mendiang rekannya untuk menyelidiki kematian sang rekan.



Dua hantu remaja bekerja bersama seorang peramal untuk memecahkan misteri klien supernatural mereka, sampai seorang penyihir kuat menghalangi rencana mereka



8. Files of the Unexplained (3 April 2024)

Penampakan menakutkan, orang menghilang, peristiwa angker, dan fenomena lainnya yang lebih membingungkan dikupas dalam serial dokumenter investigasi mengerikan ini.



Di fasilitas detensi di Arkansas, seorang sheriff menjalankan eksperimen sosial radikal untuk memberikan kebebasan lebih kepada para narapidana dalam serial reality ini.



10. Hack Your Health: The Secrets of Your Gut (26 April 2024)