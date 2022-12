The Big 4 Jadi Film Tertinggi di Netflix yang Paling Banyak Ditonton, Arie Kriting: Mimpi Apa Aku?

TEMPO.CO, Jakarta - Film The Big 4 mencatat prestasi luar biasa pada pekan ini. Film besutan sutradara Timo Tjahjanto ini berada di urutan pertama terbanyak yang ditonton di pekan ini melalui platform Netflix di seluruh dunia. The Big 4 bahkan mengalahkan Guillermo del Toro's Pinocchio yang sebelumnya berada di urutan pertama, I Believe in Santa, The Volcano: Rescue from Whakaari, dan Troll.

Sutradara, Timo Tjahjanto pun mengunggah daftar peringkat yang dikeluarkan Netflix itu pada Selasa, 20 Desember 2022. "The Big 4 memasuki peringkat film yang paling ditonton nomer 1 di Netflix Worldwide. Congratulations untuk crew & cast dan @netflixid, seperti kata Papa Petrus, 'Kalian semua...'," tulis Timo dengan memberikan emoji jempol. Papa Petrus yang dimaksud adalah karakter bos pembunuh bayaran di The Big 4 yang dibunuh oleh bekas anak didiknya sendiri.

Kata Arie Kriting Terlibat di The Big 4

Arie Kriting yang berperan sebagai Jenggo, salah satu pembunuh bayaran merasa bermimpi bisa terlibat dalam film dengan efek visual luar biasa ini. "Menjadi flim No. 1 yang diputar di seluruh dunia melalui platform Netflix. Mimpi apa diriku ini bisa bermain di film seperti ini. Semoga teman-teman yang sudah nonton bisa menemukan kesenangan dari menonton film ini. The Big 4, tayang di Netflix. Boleh ditonton sekarang juga," tulis Arie Kriting seraya mempromosikan agar menonton film ini.

Abimana Aryasatya yang berperan sebagai Topan Gemuruh, peran sentral film ini bersama Putri Marino, satu jam lalu mengungkapkan terima kasihnya kepada pelanggan Netflix. "Terima kasih dari geng #TheBig4 buat yang sudah menonton dan memberi apresiasi untuk kami dan filmnya," tulisnya, singkat, padat, dan jelas.

Abimana Aryasatya, Kristo Immanuel, Lutesha, dan Arie Kriting dalam film The Big 4. Foto: Netflix

Kristo Immanuel, yang selama ini dikenal sebagai impersonator, memberikan emoji menangis lantaran merasa terharu debut film pertama mendapatkan apresiasi besar. "THE BIG 4 IS NUMBER 1 ON NETFLIX WORLDWIDE AAAAA (top watched movie list worldwide). Terima kasih untuk semua audiens yang menonton The Big 4. Terima kasih paling banyak kuberikan pada crew dan cast dari The Big 4.

The Big 4 Film Pertama dalam Program WNI

Film The Big 4 merupakan film dari program Waktu Netflix Indonesia (WNI) yang pertama kali dirilis. Film komedi laga ini mulai tayang Kamis, 15 Desember 2022 di Netflix secara global. Film ini bercerita tentang perjalanan seorang detektif perempuan bernama Dina yang diperankan oleh Putri Marino. Dina menyelidiki kematian ayahnya, Petrus (Budi Ros) dan mengikuti jejak hingga ke sebuah pulau tropis.

Setelah menemukan jati diri sesungguhnya sang ayah sebagai pemimpin kelompok pembunuh bayaran, kejaran musuh Antonio (Marthino Lio) membuat Dina terpaksa bekerja sama dengan para murid ayahnya dahulu. Mereka adalah empat mantan pembunuh bayaran, yaitu Topan Si Pemimpin (Abimana Aryasatya), Jenggo Si Sniper (Arie Kriting), Alpha Si Garang (Lutesha), dan Pelor Si Umpan (Kristo Immanuel).

Film ini memberikan efek visual yang keren dan irama yang cepat. Sangat enak dinikmati terutama bagi Anda penggemar film laga dengan detail yang cermat. Tapi, film ini sangat tidak disarankan ditonton jika Anda trauma melihat darah dan kekerasan, berpenyakit jantung, dan stroke. Hampir sebagian besar film memperlihatkan darah yang muncrat dan potongan tubuh.

