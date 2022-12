SEVENTEEN Ciptakan Malam Tak Terlupakan di Konser Be The Sun Jakarta

TEMPO.CO, Jakarta - Grup idola K-pop, SEVENTEEN sukses menggelar konser terakhir dari rangkaian SEVENTEEN WORLD TOUR [BE THE SUN] di Stadion Madya Gelora Bung Karno, Jakarta pada Rabu malam, 28 Desember 2022. Meski hujan, 12 member SEVENTEEN tetap profesional menghibur penggemar atau Carat di Indonesia yang sangat antusias menanti penampilan mereka.

Dalam konser penutup ini, salah satu member yaitu The8 SEVENTEEN terpaksa harus absen karena mengalami gejala flu. Konser dimulai sekitar pukul 19.15 WIB, SEVENTEEN membawakan lagu HOT, March, dan HIT secara berurutan sebagai pembuka.

"Sekarang turun hujan, di akhir konser kami sepertinya ini akan menjadi kenangan yang luar biasa," kata Hoshi. "Hari ini adalah konser terakhir untuk Be The Sun, ini akan menjadi kenangan yang luar biasa buat kami," kata Wonwoo.

Hujan Bikin Konser Semakin Berkesan

Para member SEVENTEEN sangat bersemangat tampil di tengah guyuran hujan. Terlebih melihat ribuan Carat yang rela tetap bertahan menggunakan jas hujan demi menyaksikan penampilan terakhir SEVENTEEN tahun ini.

"Sudah lama banget enggak konser diterpa hujan begini. Rasanya kami ingin maju ke depan dan bersenang-senang. Karena sudah lama enggak kayak begini, kayaknya kita akan punya memori yang luar biasa," kata Jeonghan.

SEVENTEEN menggelar konser SEVENTEEN WORLD TOUR [BE THE SUN] di Stadion Madya Gelora Bung Karno, Jakarta, Rabu malam, 28 Desember 2022. TEMPO/Marvela

"Makasih banyak yang sudah datang. Kami sudah 6 bulan tur untuk Be The Sun dan di hari terakhir ini di Jakarta, dan saya benar-benar tidak bisa melupakan kenangan bareng kalian semua yang ada di sini," kata Hoshi.

Lebih dari 20 Lagu dalam Durasi 3 Jam

Setelah menyapa penggemarnya, SEVENTEEN melanjutkan dengan membawakan lagu Rock With You, 2 Minus 1, Moonwalker, Wave, Come to Me, Imperfect Love, GAM3 BO1, Back It Up, dan Cheers. SEVENTEEN juga menyanyikan Mansae, Left & Right, Very Nice, Shadow, Crush, World, Dar+ling, Our dawn is hotter than day, dan Snap Shoot. Secara keseluruhan SEVENTEEN membawakan 21 lagu ditambah dengan Very Nice yang diulang di bagian akhir pertunjukan dan diputar berulang kali.

Sebelum lagu Dar+ling dibawakan, satu persatu poster yang telah dibuat dan dibawa oleh Carat diperlihatkan di layar besar panggung. Seluruh penonton melihatnya dan sesekali tertawa sekaligus berteriak histeris melihat pesan serta meme dari sesama Carat untuk SEVENTEEN.

"Joshua, I have insomnia cuz I can't fall asleep, I fall for your smile (Joshua, aku insomnia karena aku tidak bisa tidur, aku jatuh cinta pada senyummu)," salah satu tulisan yang diperlihatkan. "Tolong adakan 3 hari untuk konser tahun depan! Kami punya banyak uang! Ambillah semuanya," bunyi tulisan lain. "Aku menghabiskan uangku untuk bertemu denganmu, karena melihat senyummu adalah kebahagiaanku," tulis yang lainnya.

SEVENTEEN menutup pertunjukkan semalam dengan membawakan lagu Very Nice atau Aju Nice berkali-kali dan membuat seluruh penonton melompat bersama. "Banyak banget kenangan yang bagus selama tur dunia, bahkan hari ini, basah-basahan bareng sama semuanya, ini enggak akan terlupakan. Melewati masa muda bersama hujan-hujanan dengan member, benar-benar luar biasa," kata Junhui.

