The8 SEVENTEEN Batal Tampil di Konser Be The Sun Jakarta karena Sakit

Pemilik nama asli Xu Minghao itu sebenarnya sangat bersemangat untuk tampil kembali di Indonesia. Besok seharusnya menjadi penampilan ketiganya di Indonesia bersama para anggota SEVENTEEN tahun ini. Indonesia menjadi penutup dari rangkaian konser SEVENTEEN WORLD TOUR [BE THE SUN] yang digelar mulai dari Korea pada Juni lalu, Amerika, hingga negara Asia lain termasuk Indonesia.

Lebih lanjut, agensi menjelaskan alasan The8 batal tampil di Konser Be The Sun Jakarta besok karena sakit. Sempat dibawa ke rumah sakit karena mengalami gejala flu, penyanyi dan penari asal Tiongkok yang berbasis di Korea Selatan itu disarankan untuk istirahat oleh dokter.

"Kami ingin menginformasikan bahwa anggota SEVENTEEN The8 tidak dapat berpartisipasi dalam konser SEVENTEEN WORLD TOUR [BE THE SUN] - JAKARTA," tulis PLEDIS Entertainment dalam pengumuman yang disebarkan melalui Twitter resmi mereka, Selasa, 27 Desember 2022.

TEMPO.CO , Jakarta - The8 SEVENTEEN dipastikan tidak akan tampil di konser SEVENTEEN WORLD TOUR [BE THE SUN] - JAKARTA (Additional Show) pada Rabu, 28 Desember 2022 di Stadion Madya Gelora Bung Karno. Kabar ini disampaiakan agensi SEVENTEEN, PLEDIS Entertainment pagi ini, setelah 12 member sudah tiba di Jakarta semalam.

Seungkwan SEVENTEEN Rilis Cover Lagu As It Was Harry Styles, Spesial untuk Carat

Seungkwan SEVENTEEN Rilis Cover Lagu As It Was Harry Styles, Spesial untuk Carat

As It Was dari Harry Styles diakui merupakan lagu yang paling sering Seungkwan SEVENTEEN dengarkan selama beberapa bulan terakhir.

Baca Selengkapnya