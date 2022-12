Fakta-fakta Jelang Konser Seventeen Di Jakarta, Jadwal Hingga Perkiraan Setlist

TEMPO.CO, Jakarta - Boyband SEVENTEEN kembali mengadakan konser untuk kedua kalinya di Indonesia. Mereka menyapa Carat Tanah Air lewat konser bertajuk SEVENTEEN WORLD TOUR [BE THE SUN] – JAKARTA (Additional Show). Acara ini akan berlangsung Rabu, 28 Desember 2022 di Stadion Madya, GBK, Jakarta Pusat.



Profil SEVENTEEN

SEVENTEEN merupakan boyband yang dibentuk agensi Pledis Entertainment. K-Pop group terbesar generasi ketiga ini melangsungkan debutnya pada 2015. Usai agensi mereka diakuisisi oleh HYBE Label, kini Seventeen bergabung di label yang sama dengan BTS. Di bawah pimpinan sang leader S.Coups, Seventeen memiliki 13 anggota. Berikut daftar membernya:

1. S.Coups

2. Jeonghan

3. Joshua

4. Jun

5. Wonwoo

6. Woozi

7. Hoshi

8. DK

9. Mingyu

10. The8

11. Seungkwan

12. Vernon

13. Dino

Fakta-fakta Konser SEVENTEEN Di Jakarta

1. Konser Kedua di Indonesia

Seperti disinggung sebelumnya, konser kali ini merupakan yang kedua bagi Seventeen di tahun 2022. Sebelumnya, mereka telah mengadakan konser SEVENTEEN WORLD TOUR [BE THE SUN] – JAKARTA di Indonesia Convention Center (ICE) BSD tiga bulan lalu.

Pagelaran tersebut berlangsung selama 2 hari, yakni pada 24 September dan 25 September 2022. Berkat antusiasme dari Carat Indonesia, Jakarta menjadi negara kedua additional show setelah Bulacan, Filipina.



2. Jadi Penutup World Tour Be The Sun

Konser tambahan SEVENTEEN tentu menjadi hadiah manis di pengujung tahun 2022 untuk para Carat. Boyband yang dijuluki Self Producing Idol ini sudah melangsungkan tur keliling dunia sejak Juni lalu. Additional show hari ini akan menjadi penutup sekaligus encore world tour BE THE SUN.



3. Jadwal dan Lokasi Konser

Konser berjudul SEVENTEEN WORLD TOUR [BE THE SUN] – JAKARTA (Additional Show) diadakan di Stadion Madya, Gelora Bung Karno, Jakarta Pusat. Mengutip Instagram pihak promotor @mecimapro, acara konser Seventeen akan dijadwalkan mulai berlangsung pukul 19.00 WIB, hari ini. Namun, perlu diketahui bahwa jadwal bisa berubah sewaktu-waktu menyesuaikan keadaan di lokasi konser.



4. Daftar Setlist

Mengacu pada konser additional show di Bulacan, Filipina, yang digelar pada 17 Desember lalu, ada total 21 lagu yang dinyanyikan SEVENTEEN di atas panggung. Berikut perkiraan daftar Setlist konser yang akan dibawakan SEVENTEEN di konser nanti:

- HOT

- MARCH

- HIT

- ROCK WITH YOU

- 2 MINUS 1

- MOONWALKER

- WAVE

- COME TO ME

- IMPERFECT LOVE

- GAM3 B01

- BACK IT UP

- CHEERS

- MANSAE

- LEFT & RIGHT

- VERY NICE

- SHADOW

- CRUSH

- WORLD

- DARL+ING HOLIDAY VER

- CAMPFIRE (FAN PROJECT)

- OUR DAWN IS HOTTER THAN DAY

- SNAP SHOOT

- VERY NICE

- BONUS: TOGETHER



5. Carat Kirim Karangan Bunga

Menjelang hari pelaksanaan konser, tampak di depan venue berdiri karangan bunga kiriman dari Carat. Kiriman tersebut dimaksudkan sebagai ungkapan terima kasih untuk sang idola. Fans Seventeen banyak mengungkapan isi hati lewat tulisan di karangan bunga.

"Congratulations Seventeen for additional show Be The Sun in Jakarta. Thank you for the hard work Seventeen!" tulis Carat Bali. "TODAY IS ADDITIONAL DAY!! LET'S AJUU NICE UNTIL NEW YEAR WITH LOVE Carat INA."



6. The8 Absen dari Konser

The8 SEVENTEEN. Foto: Instagram/@xuminghao_o

Sangat disayangkan konser SEVENTEEN kali ini hanya diramaikan oleh 12 member saja. The8 sudah dipastikan batal tampil di Konser Be The Sun Jakarta. Pihak agensi menjelaskan alasan The8 batal tampil adalah karena sakit, bahkan sebelumnya sempat dibawa ke rumah sakit karena mengalami gejala flu.

LALA DITA PANGESTU

