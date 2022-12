Belum Genap 2 Pekan di Bioskop, Pendapatan Film Avatar 2 Capai Rp 13,3 Triliun

TEMPO.CO, Jakarta - Film Avatar 2 atau Avatar: The Way of Water telah meraup pendapatan sebesar 855 juta dolar AS atau setara dengan Rp 13,3 triliun dari penjualan tiket global selama 10 hari penayangannya di bioskop seluruh negara, Minggu, 25 Desember 2022. Pendapatan tersebut menjadikan Avatar 2 sebagai film terlaris kelima tahun ini.

Sekuel karya sutradara James Cameron akhir pekan kemarin telah menghasilkan 253,7 juta dolar AS atau Rp 3,9 triliun di box office domestik dan 600 juta dolar AS atau Rp 9,3 triliun secara internasional. Diperkirakan Avatar 2 akan terus menghasilkan pendapatan kotor yang besar dalam beberapa hari mendatang.

Pendapatan di Luar Amerika Utara

Di luar Amerika Utara, Avatar 2 meraup pendapatan tertinggi di Cina dengan 100,5 juta dolar AS atau Rp 1,5 triliun, diikuti Korea Selatan dengan 53 juta dolar AS atau Rp 829 miliar, Prancis dengan 52,3 juta dolar AS atau Rp 818 miliar, India dengan 37 juta dolar AS atau Rp 578 miliar, dan Jerman dengan 35,7 juta dolar AS atau Rp 558 miliar.

Cuplikan Film Avatar: The Way of Water/Disney

Avatar pertama yang rilis pada 2009 sebelumnya telah menjadi film berpenghasilan kotor tertinggi dalam sejarah dengan 2,97 miliar dolar AS atau Rp 46,6 triliun (kurs saat ini) di seluruh dunia. Bagi Avatar 2 mungkin harus lebih berusaha lagi untuk melampaui film pendahulunya itu. Alasannya karena saat ini industri perfilman di seluruh dunia belum sepenuhnya pulih dari pandemi, dan pasar penting seperti Cina sedang mengalami peningkatan virus. Selain itu, Avatar 2 juga tidak akan diputar di Rusia, di mana film pertamanya meraup 116 juta dolar AS atau Rp 1,8 triliun dari negara tersebut.

Menurut laporan The Hollywood Reporter bulan lalu, produksi Avatar: The Way of Water menelan biaya sekitar 350-400 juta dolar AS atau sekitar Rp 5,4 - 6,2 triliun.

Melampaui Doctor Strange in the Multiverse of Madness

Avatar 2 melampaui film Doctor Strange in the Multiverse of Madness dan Minions: The Rise of Gru untuk menjadi pendapatan kotor Hollywood terbesar No. 3 era pandemi dan akan segera melampaui No Time to Die.

Film Avatar: The Way of Water atau Avatar 2 mulai tayang di bioskop Indonesia mulai Rabu, 13 Desember 2022. Film ini menghadirkan pengalaman sinematik dan emosional dengan keindahan bawah laut Pandora dalam durasi 3 jam 10 menit.

"Ini adalah kisah keluarga ... Ini adalah surat cinta untuk keluarga dan bagaimana keluarga membuatmu lebih kuat," kata James Cameron saat konferensi pers selama perjalanannya ke Seoul bersama dengan empat pemeran dan co-produser Jon Landau, dikutip Yonhap pada Jumat, 9 Desember 2022.

VARIETY | DEADLINE

