Kembali Perankan Neytiri di Avatar 2, Zoe Saldana: Akting Terbaik Sepanjang Karier Saya

TEMPO.CO, Jakarta - Bintang film Avatar 2 atau Avatar: The Way of Water, Zoe Saldana sangat percaya diri dengan penampilannya yang kembali memerankan Neytiri setelah film pertama dirilis pada 2009. Selama syuting, ia menggunakan sistem kamera virtual sehingga harus membayangkan latar dan pemeran karakter lain di sekitarnya.

“Ini adalah bentuk akting terbaik yang pernah saya lakukan dalam karir saya, karena mengembalikannya ke bentuk kepura-puraan seperti anak kecil,” kata Zoe Saldana tentang format syuting tersebut, dilansir dari Vogue, Kamis, 15 Desember 2022. “Ketika kita masih anak-anak, Anda akan menciptakan dunia imajiner yang indah ini, dan Anda bisa menghabiskan berjam-jam tersesat dalam imajinasi Anda sendiri. Itulah yang kami lakukan dengan semua persiapan yang diizinkan James untuk kami miliki.”

Perbedaan Karakter di Film Pertama dan Kedua

Karakter yang diperankan Zoe Saldana, Neytiri merupakan pejuang bangsa Na'vi dan istri dari Jake Sully (Sam Worthington). Ketika memulai syuting Avatar 2, Zoe Saldana mengaku langsung merasa akrab dengan karakternya meski memiliki jeda yang sangat lama dengan perilisan film pertama. Avatar: The Way of Water akan menjelajahi orang-orang Na'vi karena tanah air mereka, Pandora, menghadapi ancaman kolonisasi dari Orang Langit (manusia).

“Di film pertama, Neytiri adalah pejuang tak kenal takut yang tidak mau tunduk sebagai seorang putri; dia hanya ingin menjadi agennya sendiri, dan dia bertemu dengan makhluk ini (Jake Sully) dan jatuh cinta,” katanya. “Kali kedua ini adalah perluasan dari cinta itu. Dan itu adalah kelanjutan dari perjuangannya dengan Orang Langit (Sky People), dan apa yang dilakukan para penyerbu ini terhadap planetnya dan semua yang pernah dia kenal dan cintai."

Hadapi Tantangan Baru

Film Avatar 2 karya sutradara James Cameron ini menghadirkan tantangan baru bagi para pemain. Seperti judulnya, The Way of Water, para aktor benar-benar harus melakukan adegan di bawah air. Selain memiliki instruktur panahan dan menari, para aktor mendapat arahan dari instruktur selam tentang cara menahan napas.

“Kami mempelajari teori (menyelam) dan harus melakukan latihan pernapasan ini, sehingga pada saat Anda siap untuk pergi dan menyelam, Anda memiliki cukup oksigen di aliran darah Anda," kata Zoe Saldana. “Anda melatih diri sendiri untuk melepaskan kepanikan itu saat menyelam di bawah air. Dan begitu Anda mempraktikkannya, itu seperti membebaskan."

Avatar: The Way of Water Raup Rp 6,8 Triliun di Pekan Pertama

Disney telah memperbarui data akhir pekan pembukaan film Avatar: The Way of Water. Film berdurasi 3 jam 12 menit ini meraup pendapatan sebesar 441,6 juta dolar AS atau setara dengan Rp 6,8 triliun di pekan pertama secara global.

Menurut laporan The Hollywood Reporter bulan lalu, produksi Avatar: The Way of Water menelan biaya sekitar 350 - 400 juta dolar AS atau sekitar Rp 5,4 - 6,2 triliun. James Cameron seolah membenarkan laporan tersebut dengan mengatakan kalau Avatar: The Way of Water sangatlah mahal.

