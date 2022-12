James Cameron Sebut Metkayina dalam Film Avatar 2 Terinspirasi dari Suku Bajo di Indonesia Reporter Tempo.co Editor Marvela Klan Metkayina dalam film Avatar: The Way of Water. Foto: 20th Century Studios

TEMPO.CO, Jakarta - Sutradara James Cameron mengungkapkan kalau klan Metkayina yang baru diperkenalkan dalam film Avatar 2 atau Avatar: The Way of Water terinspirasi dari kehidupan masyarakat Suku Bajo di Indonesia. Ia dan timnya melakukan banyak penelitian mengenai budaya asli kemudian disesuaikan dengan dunia Pandora yang mereka ciptakan. "Terdapat orang laut di Indonesia yang hidup di atas rumah panggung dan tinggal di rakit dan lainnya. Kami melihat hal-hal seperti itu," kata James Cameron dikutip dari kanal YouTube National Geographic yang diunggah pada Sabtu, 17 Desember 2022. Mengikuti Arsitektur Desa di Atas Laut Dalam film Avatar 2, klan Metkayina membangun rumah di atas laut yang dibangun dari struktur anyaman (disebut marui), di antara akar pelindung pohon bakau raksasa. Seluruh penduduk mahir berenang dan mengandalkan sumber daya laut untuk bertahan hidup. "Kami melihat beberapa desa berbeda dengan jalur air yang menggunakan arsitektur pepohonan lokal, semua budaya Na'vi tidak ingin menebang pohon, membangun sesuatu yang ingin mereka integrasikan dengan cara yang sangat alami, anggun, dan simbiosis ke dalam lingkungan mereka," kata James Cameron. Tempat tinggal klan Metkayina dalam film Avatar: The Way of Water. Foto: 20th Century Studios Suku Bajo Dikenal sebagai Penjelajah Lautan Melansir dari situs Indonesia.go.id, masyarakat Suku Bajo sering disebut sebagai pengembara laut. Suku Bajo terkenal dengan kehebatannya dalam menjelajahi lautan. Mereka dapat menyelam hingga kedalaman 70 meter di bawah permukaan laut hanya dengan satu tarikan napas dan tanpa perlu mengenakan baju khusus atau alat bantu pernapasan. Biasanya mereka hanya menggunakan kaca mata renang yang terbuat dari kayu. Suku Bajo telah tersebar di lautan Malaysia, Filipina, dan Thailand. Di Indonesia sendiri, Suku Bajo dapat ditemukan di Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, dan wilayah Indonesia bagian timur lainnya. Sekilas tentang Metkayina Mengutip dari situs resmi Avatar, Metkayina adalah klan Na'vi yang tinggal di sebuah pulau karang yang terletak jauh dari Pandora. Setiap aspek gaya hidup Metkayina melekat pada irama air. Rumah mereka atau yang juga dikenal sebagai marui, dibangun di atas pohon bakau raksasa di sepanjang pantai dan terlindung dari deburan ombak oleh penghalang karang raksasa. Metkayina memiliki hubungan damai dengan klan tetangga mereka dan hubungan kekerabatan antarspesies yang unik dan spiritual dengan tulkun. Meskipun terlalu jauh untuk membantu Omatikaya dalam pertempuran mereka dengan Orang Langit, Metkayina tahu bahwa dengan kembalinya RDA, kedamaian mereka mungkin akan berakhir. Baca juga: Kembali Perankan Neytiri di Avatar 2, Zoe Saldana: Akting Terbaik Sepanjang Karier Saya Ikuti berita terkini dari Tempo.co di Google News, klik di sini.

Kembali Perankan Neytiri di Avatar 2, Zoe Saldana: Akting Terbaik Sepanjang Karier Saya Kembali Perankan Neytiri di Avatar 2, Zoe Saldana: Akting Terbaik Sepanjang Karier Saya Zoe Saldana merasa kembali menjadi anak-anak selama persiapannya untuk membintangi film Avatar 2 atau Avatar: The Way of Water.

Baca Selengkapnya

Anak-anak Zoe Saldana Menolak Nonton Avatar: The Way of Water, Ini Alasannya Anak-anak Zoe Saldana Menolak Nonton Avatar: The Way of Water, Ini Alasannya Zoe Saldana mengatakan bermain di Avatar: The Way of Water tidak membuatnya lebih keren di mata anak-anaknya.

Baca Selengkapnya

Titanic, Film Terlaris dengan Deretan Penghargaan Titanic, Film Terlaris dengan Deretan Penghargaan Film Titanic karya sutradara James Cameron tayang untuk pertama kali pada 19 Desember 1997

Baca Selengkapnya

Rilis 1997 Penayangan Perdana Film Titanic Legendaris karya James Cameron Rilis 1997 Penayangan Perdana Film Titanic Legendaris karya James Cameron Film Titanic yang rilis 1997 salah satu judul film legendaris karya James Cameron, penggagas film Avatar. Kisah Leonardo diCaprio dan Kate Winslet.

Baca Selengkapnya

Avatar: The Way of Water Raup Rp 827 Miliar di Hari Pertama Penayangan Avatar: The Way of Water Raup Rp 827 Miliar di Hari Pertama Penayangan Avatar: The Way of Water menduduki peringkat keenam dalam daftar film dengan pendapatan kotor domestik tertinggi di hari pertama sepanjang tahun ini.

Baca Selengkapnya

Fashion Eco-Couture Zoe Saldana di Premier Avatar: The Way of Water Fashion Eco-Couture Zoe Saldana di Premier Avatar: The Way of Water Zoe Saldana, sutradara Avatar: The Way of Water James Cameron dan istrinya Suzy Amis Cameron mengenakan busana dari materi berkelanjutan

Baca Selengkapnya

Cerita Kate Winslet Menahan Napas di Bawah Air 7 Menit 15 Detik saat Syuting Avatar: The Way of Water Cerita Kate Winslet Menahan Napas di Bawah Air 7 Menit 15 Detik saat Syuting Avatar: The Way of Water Kate Winslet menjalai pelatihan khusus untuk menahan napas demi perannya dalam film Avatar: The Way of Water

Baca Selengkapnya

Kate Winslet Dapat Dukungan Ketiga Anaknya Bergabung dalam Avatar: The Way of Water Kate Winslet Dapat Dukungan Ketiga Anaknya Bergabung dalam Avatar: The Way of Water Kate Winslet bahkan menerapkan latihan pernapasan yang didapatkan kepada ketiga anaknya

Baca Selengkapnya

Peluncuran Avatar: The Way of Water, Begini Profil Sutradara James Cameron Peluncuran Avatar: The Way of Water, Begini Profil Sutradara James Cameron James Cameron berminat menjadi sutradara sejak ia menonton Star Wars pada 1977

Baca Selengkapnya