Ini 6 Drama Korea Rating Tertinggi Minggu Keempat Oktober 2022

TEMPO.CO, Jakarta - Drama Korea bulan Oktober ini menyajikan banyak cerita menarik. Salah satunya drakor Three Bold Siblings. Film yang diperankan Lee Ha Na dan Im Joo Hwan ini menjadi drakor rating tertinggi minggu keempat di Oktober. Selain itu, juga masih ada beberapa film drakor lain yang layak ditonton.

Drama Korea Rating Tertinggi Oktober

Tontonan drama Korea memang selalu menyajikan alur cerita berkualitas yang didukung kepiawaian para pelakonnya dalam beradu peran. Nah, berikut ini daftar drama Korea dengan rating tertinggi di minggu keempat Oktober menurut yang dilansir Kpopmap..

Three Bold Siblings

Posisi pertama drama Korea rating tertinggi di minggu keempat bulan Oktober tahun 2022 ditempati oleh Three Bold Siblings. Drakor yang tayang di stasiun TV KBS2 ini meraih rating cukup fantastis yakni sebesar 20,9%.

Drama yang disutradarai oleh Park Man Young ini dibintangi oleh sederet aktor dan aktris berbakat Korea Selatan Lee Ha Na, Im Joo Hwan, Wang Bit Na, dan Kim So Eun. Drama Korea Three Bold Siblings juga masuk dalam deretan tayangan yang paling banyak ditonton di hari Minggu.

One Dollar Lawyer

Urutan kedua drama Korea rating paling tinggi di minggu keempat bulan Oktober diisi oleh One Dollar Lawyer. Drama yang telah tayang selama sebulan ini berhasil meraih rating nasional 14,6%. Angka ini sedikit mengalami penurunan dibandingkan episode sebelumnya yakni 15%, yang juga merupakan rekor tertingginya sepanjang penayangan. K-Drama yang diperankan oleh Namkoong Min dan Kim Ji Eun ini bisa disaksikan di channel SBS dan layanan streaming video Disney+ Hotstar.

Under the Queen's Umbrella

Rating drama Korea Under the Queen's Umbrella kembali melonjak untuk penayangannya pada minggu keempat bulan Oktober. Meraih rating rata-rata nasional sebesar 9,5%, tertinggi yang dicapai semenjak tayang. Sebagai tambahan, episode pertama drama Under the Queens Umbrella tercatat dalam daftar 10 besar drama tvN yang mengawali episode perdananya dengan rating tinggi.

The Golden Spoon

Drama Korea yang berhasil memecahkan rating tertinggi di minggu keempat Oktober selanjutnya ada The Golden Spoon. Drama besutan MBC ini berhasil meraih jumlah rating rata-rata nasional sebesar 5,6%. Diangkat dari Webtoon berjudul sama, drakor ini mengisahkan Yook Sungjae yang berperan sebagai Lee Seung Chun, remaja bernasib sial yang lahir dari keluarga miskin. Jalan hidupnya perlahan membaik semenjak dirinya menemukan sendok emas misterius.

The Empire of Law

Menyusul drama Korea peringkat tertinggi di minggu keempat bulan Oktober, selanjutnya ada drama akhir pekan The Empire of Law. Drama besutan stasiun TV JTBC ini mencatat kenaikan rating rata-rata nasional dari sebelumnya 1,7% menjadi 3,1 persen. Sebagai informasi tambahan, serial drama The Empire of Law menjadi comeback Kim Sun Ah setelah tiga tahun vakum dari dunia akting.

Blind

Drama Korea rating tertinggi di minggu keempat bulan Oktober tahun 2022 ditutup oleh drama tvN bertajuk Blind. Drama yang dihiasi oleh Ok Taecyeon, Ha Seok Jin, dan Jung Eun Ji sebagai pemeran utama ini mendapat perolehan rating 2,2% usai episode sembilan penayangannya. Angka ini sedikit mengalami penurunan dibandingkan sebelumnya. Meskipun demikian, drama bergenre thriller ini menyajikan seribu kisah plot twist yang layak ditonton.

Itu dia beberapa drama Korea rating tertinggi di minggu keempat bulan Oktober tahun 2022. Tertarik untuk menyaksikannya?

LALA DITA PANGESTU

