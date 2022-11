Yahya Abdul-Mateen II Dipilih Marvel Jadi Pemeran Utama Serial Wonder Man

TEMPO.CO, Jakarta - Yahya Abdul-Mateen II dipilih oleh Marvel Studios untuk memerankan karakter utama dalam serial terbaru yang akan datang, Wonder Man. Ia akan bergabung dengan serial Disney+ itu sebagai Simon Williams, yang berubah menjadi superhero tituler.

Ini akan menjadi karakter buku komik utama ketiga Abdul-Mateen, setelah memerankan penjahat Black Manta di Aquaman (2018) dan Dr. Manhattan di seri HBO Watchmen ( 2019), di mana ia memenangkan Emmy. Aktor ini pertama kali mengikat dirinya ke DC dengan Aquaman dan akan mengulangi perannya sebagai David Kane alias Black Manta dalam sekuel Aquaman and the Lost Kingdom, yang dijadwalkan rilis pada 25 Desember 2023.

Destin Daniel Cretton, yang menyutradarai Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings, sedang mengembangkan Wonder Man dengan penulis kepala Andrew Guest, sebagai bagian dari Kesepakatan keseluruhan Cretton dengan Marvel Studios dan Onyx Collective. Cretton mungkin juga menyutradarai, meskipun dia punya banyak pekerjaan. Dia sudah siap untuk mengarahkan Avengers: The Kang Dynasty tahun 2025 dan dia diharapkan untuk memimpin sekuel Shang-Chi yang prospektif (meskipun tidak diumumkan sebelumnya).

Dibuat oleh penulis Stan Lee dan seniman Don Heck dan Jack Kirby, Wonder Man diperkenalkan ke Marvel Comics pada 1964 melalui The Avengers #9. Dalam komik, Simon Williams adalah putra seorang industrialis kaya yang perusahaannya, Williams Innovations, gulung tikar karena persaingan dari Stark Industries milik Tony Stark.

Dalam keputusasaan, Simon beralih ke Baron Zemo, yang memberi Simon kekuatan super dan mengarahkannya untuk menyusup dan kemudian mengkhianati Avengers. Namun, akhirnya Simon bergabung dengan Avengers dengan sungguh-sungguh, dan bahkan menjadi anggota pendiri tim spin-off, West Coast Avengers. Namun, tidak jelas berapa banyak atau sedikit dari alur cerita ini yang akan masuk ke dalam seri.

Yahya Abdul-Mateen II juga telah muncul dalam film-film termasuk Ambulance, The Matrix Ressurections, sekuel Candyman Nia DaCosta, drama nominasi OscarThe Trial of the Chicago 7, fitur kedua Us dan The Greatest Showman karya Michel Gracey.

